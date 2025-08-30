Evenimentul a avut loc pe aeroportul din Londra, în timpul verificărilor de rutină efectuate de personalul de siguranță, care a observat problema la unul dintre hublouri.

Intervenția rapidă a echipajului tehnic

La aproximativ 20 de minute după descoperirea geamului spart, un inginer a aplicat o bandă adezivă peste zona afectată. Pasagerii au relatat că banda părea a fi o rolă de scoci obișnuit, ceea ce a amplificat temerile lor pe durata zborului de aproximativ trei ore. Aeronava a ajuns la Bacău fără alte incidente.

Structura geamurilor și siguranța zborului

Specialiștii în aviație explică faptul că geamurile aeronavelor sunt alcătuite din trei straturi: exterior, presurizat și de rezistență; intermediar, de siguranță; și interior, pentru protecție și confort. În acest caz, doar stratul interior a fost afectat, fără a compromite siguranța pasagerilor.

De fapt, banda aplicată ar putea fi speed tape – un tip de bandă adezivă din aluminiu, special concepută pentru reparații temporare în aviație, capabilă să reziste la presiuni mari și temperaturi extreme. Mulți dintre călători au fost însă induși în eroare de aspectul obișnuit al produsului, considerând că este un simplu scoci.

Procedură standard în aviație

Specialiștii subliniază că utilizarea speed tape este o procedură standard, temporară, până la efectuarea unei reparații permanente la sol. În acest caz, banda a fost aplicată pe stratul interior al geamului, iar siguranța pasagerilor nu a fost pusă în pericol în niciun moment.

Comentariile la videoclip

Videoclipul, postat pe TikTok, a strâns o serie de comentarii. Mulți internauți au spus că, de fapt, banda adezivă costă cât o mașină Dacia Logan. Alții au venit cu explicații tehnice în ceea ce privește incidentul.

„Daca ar ști lumea ca “scotch-ul” ala costa cat un logan. Si e foarte rezistent. Ca doar este special pentru aviație facut. Doar se folosește si pe exterior-ul unei aeronave. Cand are o problemă minora.”

„Scociul ala de pe geam costa cat un logan”

„geamul nu e spart. E sapart plasticul din interior. Ala are rol de protecție doar, de aia e ok sa ii dea un scoci, sa nu se desprindă. De se spărgea geamul, nu rămânea nimic din avion si din pasageri”

„Sunt normale acele fisuri pe geamul ornamental ,cel de protecție și presurizare este în partea secundară!”

