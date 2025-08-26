Cristi, vlogger cunoscut pentru explorările sale în zonele periculoase ale lumii, care documentează realitățile crude ale vieții stradale, a surprins recent imagini cu trafic de persoane și imigranți ilegali din capitala franceză. Însă aceste filmări au stârnit furia grupului respectiv.

„Am fost urmărit de zece persoane până într-un magazin. Unul m-a prins de gât, alții strigau «Omoară-l!»” a povestit acesta. Salvarea a venit odată cu sosirea a două mașini de poliție, sprijinite și de militari.

Înregistrările arată cum polițiștii francezi comentează: „Acești oameni nu sunt francezi, sunt africani,” ilustrând tensiunile crescânde din cartierele provocatoare din oraș.

Libertatea de exprimare, tot mai restrânsă

Cristi a semnalat că exprimarea liberă devine tot mai complicată în Europa, mai ales când cei care prezintă realități incomode sunt acuzați că ar fi „rasiști” sau provocați de grupurile vizate. „Ei spuneau că eu sunt agresorul, că aș fi atacat pe cineva, doar ca să mă facă să par vinovat,” a explicat vloggerul.

Viața grea și pericolele din Paris: mizerie și infractori

Azilul pentru persoane fără adăpost și haosul de pe străzi constituie scene frecvente în Paris, surprinse și de Cristi în cele mai recente filmări. Deși capitala este patrulată zilnic de mii de polițiști, bandele criminale profită de neatenția turiștilor pentru a jefui și teroriza.

„Militarii mi-au spus clar că sunt zone unde nu am voie să merg fără escortă, altfel risc să fiu atacat,” a adăugat vloggerul, relatând dificultățile vieții nocturne în anumite cartiere.

Reacțiile guvernamentale și fenomenul imigrației

Guvernul francez a încercat să gestioneze problema imigrației ilegale, însă impactul acestor măsuri rămâne limitat. Conform relatărilor lui Cristi, mulți dintre imigranții prinși sunt pur și simplu mutați din Paris în orașe mai mici, răspândind astfel fenomenul criminal pe întreg teritoriul Franței.

Români implicați în activități ilegale în Franța

O imagine îngrijorătoare este și prezența unor cetățeni români implicați în escrocherii și furturi. În apropierea Turnului Eiffel, escrocii români apelează la jocuri precum „alba-neagra” pentru a înșela turiști, în timp ce hoții de buzunare operează frecvent în stațiile de metrou, profitând de aglomerație și distrageri.

