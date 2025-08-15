Președintele Franței și soția sa au fost fotografiați în apropierea fortăreței Brégançon, reședința oficială de vară a liderilor francezi, situată în Bormes-les-Mimosas.

Departe de agitația Parisului, cei doi au petrecut timp pe un iaht de lux, alături de prieteni apropiați. Imaginile surprinse de fotografi arată o atmosferă liniștită, dar cu o anumită rezervă în gesturi și interacțiuni. Brigitte Macron a preferat să rămână pe puntea ambarcațiunii, îmbrăcată sobru, evitând aparițiile în costum de baie, în timp ce Emmanuel Macron, în vârstă de 47 de ani, a fost surprins într-o formă fizică excelentă, rezultat al pasiunii sale pentru sport și al antrenamentelor regulate.

Deși împărțeau același spațiu, cuplul nu a fost văzut manifestând gesturi de afecțiune în public, menținând o discreție caracteristică aparițiilor lor neoficiale.

Brigitte Macron, surprinsă pe iaht alături de prietene / Sursa foto - Presa franceză

Brégançon – refugiul de vară al președinților Franței

Fortăreața Brégançon, aflată pe malul Mării Mediterane, este cunoscută pentru peisajele spectaculoase și intimitatea pe care o oferă, fiind locul tradițional unde liderii Franței își petrec vacanțele. Activitățile nautice și ieșirile pe mare sunt obișnuite în această perioadă, însă rareori sunt surprinse în imagini publice.

Prezența lui Emmanuel și Brigitte Macron pe un iaht, surprinsă de fotografi, este un moment rar, oferind o privire discretă asupra vieții lor departe de protocoalele oficiale – o ipostază în care publicul îi vede foarte rar.