VIDEO "Spovedania lui Rizea": Cine l-a denunțat pe Nicolae Bănicioiu și de ce se teme Victor Ponta

Anca Alexandrescu: Cristian Rizea, ai sa trimiti aceste dovezi despre care ne ai vorbit, atat despre conturile lui Ponta si despre Alex Iacobescu, o sa le trimiti la dna asa cum ai facut cu alte dovezi?



Rizea: O sa le trimit, dar ii astept si pe ei sa faca ceva, ca asa cum spuneai dosarele, cel cu Tony Blair a fost mutat de la unitatea de la Ploiesti, preluat de DNA central, dosarul cu KazMunayGas, dupa ce procurorii au ridicat acte de la palatul victoria,de la ministerul energiei,in umra acestei vizite cu memorandumul, stergerea datoriei, s-a asternut linistea, ei au aceste dosare care nu sunt inchise



Anca Alexandrescu. Crezi ca cererea de incepere a urmaririi penale trimisa săptămâna trecuta Parlamentului pt Banicioiu ar reprezenta un inceput al redeschiderii acestor dosare? Cine e denuntatorul, are initialele DC ?



Rizea: Vedeti cum lucrurile se leaga?! Vorbim de dosare din 2015. am spus-o si numai datorita noua DNA a inceput in sfarsit sa lucreze pentru români si nu pentru grupuri de interese. Sper ca astea sa fie dovezile si sa-si continue treaba.



Anca Alexandrescu: Cine e denuntatorul?



Rizea: Dorin Cocos, care ar vinde pe oricine, si-ar vinde si mama. Eu il cunosc bine.



Anca Alexandrescu: Daca denuntul e din 2015 nu putem sa tragem concluzia ca acest dosar a fost tinut la sertar. De ce?



Rizea: Banicioiu si Ponta sunt protejati de sistem. Ponta i l-a dat lui Banicioiu pe Dorin Cocos, sa ne intelegem. Eu am povestit, cand Ponta era doar un jurist primea bani de la Cocos pentru diverse prestatii juridice .



Anca Alexandrescu Poti sa-mi dai nume de directori de spitale pt ca erai prieten cu Banicioiu pe care ii sustinea?



Rizea: Aș face altceva, Să caut pozele de la nunta lui Banicioiu. a avut loc la Rin Grand Hotel. Bine-nțeles ca el nu a platit nimic, i-a suportat Robert Negoiță toata nunta. Eu i-am aranjat oamenii la mese.(…) Le știam afinitățile, le știam afacerile, le stiam toate combinatiile, i-am asezat la masa, sa fie intr-o relatie buna, sa nu se intalneasca unii care sunt dusmanii, A mers (Bănicioiu – N.R.) pe mâna mea, ca sa vedeti relatia pe care o aveam cu el si o sa caut acele poze si o sa vedeti ca de la Fundeni au venit 3, 4 personalitati din lumea medicala. Îi stim bine, unii sunt rectori acum , unii sunt sefi de catedra, profesori recunoscuti la nivel international. El avand o realtie cu toti acesti oameni. sunt niste somitati in lumea medicala, dar si directori pt care el intervenea. el fiind ministru la sport, stia ca o sa vina la sanatate, el era in comisia de sanatate la Camera Deputatilor. Ponta îl pregatea pe Bănicioiu ca sa ajunga acolo pentru a sifona banii necesari.



Anca Alexandrescu Atunci pot să înțeleg declarația lui Ponta după cererea de urmarire penala a lui Bănicioiu, prin care a spus ca probabil se va ajunge si la el...stie ceva Ponta, se teme de ceva?



Rizea: De ce credeti ca a iesit Ponta a doua zi? Uitati-va la declaratia pe care a avut-o, imediat a iesit si a spus ca el crede in nevinovatia lui Banicioiu. a repetat-o pe la nu stiu ce emisiuni, de ce oare? Era un mesaj transmis lui Banicioiu sa nu vorbeasca (..).Cum e Banicioiu fricos, orice discutie cu Ponta este inregistrata ambiental in toate zonele. si cum sa-i spuna Ponta acum? Decat sa-i transmita public mesajele, că nici ala nu e fraier. Și ei inteleg mesajul asta, ca sunt prieteni buni.

Anca Alexandrescu: Deci sa ne asteptam la noi intamplari inainte de campanie electorala? Se va ajunge si la Ponta?



Rizea: Dacă DNA ar fi o institutie care si-ar face treaba pentru care a fost infiintata, in mod normal nici n-ar trebui să discutăm asta, ar fi trebuit să-i dovedească pe toti cei care se fac vinovati. Acum le dai prilejul unora, acum sterg si ei praful de pe dosarele lasate in adormire si vor să le duca la bun sfarsit. le da prilejul unora să sara si să spună că e campanie. Măi băieti, pana acum de ce nu v-ati ocupat de ele? Ați avut ordin sau ati asteptat sa vedeti ce spune sistemul, cu cine se fac majoritatile, care e situatia..?! Nu e corect, ar trebui să le demonstrați românilor cine sunt vinovati.