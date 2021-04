Realitatea PLUS

Într-o postare pe Facebook, medicul estetician spune că, de la începutul pandemiei, a făcut tot ce i-a stat în putință să ajute.

„Nu trece zi fără să nu fiu atacată, să nu mi se spună impostoare, mincinoasă și alte lucruri. (...) Tot ceea ce am făcut până acum am făcut singură. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegală. Mă lupt cu niște forțe inepuizabile, care folosesc banii publici, adică ai noștri, ai tuturor! Eu, de una singură, sunt epuizată! Orice donație mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi.”, a scris medicul pe facebook.

Mulți dintre urmăritori spun că o susțin pe soția milionarului Viorel Cataramă. Au curs, însă, și comentariile ironice sau cele prin care oamenii o acuză pe Adina Alberts că profită de naivitatea admiratorilor.

„Să vă fie rușine, mor oameni din cauza unora ca tine (...) Acum vrei și bani”. „Doamnă, care sunt forțele acelea inepuizabile cu care vă luptați? Care este binele pe care-l faceți poporului sau adepților? Cereți bani pentru ce?” - sunt doar câteva dintre comentarii.

Adina Alberts este cunoscută pentru pozițiile controversate cu privire la tratamentul administrat bolnavilor de Covid-19. Ea spune că oamenii sunt tratați aiurea și că ar trebui să ceară Ivermectină, un medicament antiparazitar, neautorizat pentru tratarea Covid, despre care a vorbit și la Legile Puterii.

"Deci, Ivermectina nu este un medicament de uz veterinar și atât. Nici vorbă. Eu, când eram la Floreasca rezident, am folosit Ivermectină la persoanele cu râie si am avut suficienți pacienți", afirma Adina Alberts.

Mai mult, medicul spune că vaccinurile aprobate până acum sunt experimentale și nesigure. Pentru aceste afirmații, Adina Alberts este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor, după ce mai mulți colegi de breaslă au depus plângeri.