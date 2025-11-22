Noul impozit auto pentru anul 2026 va suferi modificări semnificative și va fi calculat în funcție de două condiții importante: puterea și gradul de poluare. Asta înseamnă că posesorii de autoturisme cu norma Euro 3 sau 4, în general cei cu venituri modeste sau cel mult medii, vor fi nevoiți să plătească sume mult majorate.

De exemplu, în cazul unei mașini cu o capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri cubi, cu o normă de poluare Euro 3, impozitul auto va fi în anul 2026 de 240 de lei, în timp ce pentru o mașină cu norma Euro 6 taxa va fi de 200 de lei.