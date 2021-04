”Cifrele se schimbă, nu diferă. La București, astăzi am pierdut 8 paturi pe care le-am pus în funcțiune sâmbătă. În țară, astăzi erau foarte puține paturi libere.

Când sunt 1.532 de pacienți la ATI înseamnă că avem cel puțin acest număr de paturi. Sunt spitale care mai pun, dacă au posibilitatea sau rezerve, câte un pat, 2, 3 pe zi pentru cazurile pe care le au, pentru a nu lăsa bolnavii în unitățile de Primiri-Urgențe. Continuăm să găsim soluții.

Dacă numărul total de paturi ATI este aproape de 4.000, diferențele între paturile Covid și non-Covid sunt pentru urgențele celelalte.

Am luat secția ATI de la Foișor pentru că este modernă, foarte bine pregătită și nu avea capacitatea ocupată. Noi nu am evacuat din ATI decât 3 pacienți, în mare parte postoperator, și am dus acolo 20 de pacienți critici.

Șeful DSU a făcut apel la populație să meargă la doctor mai devreme, când simte primele semne ale bolii, pentru a evita supraaglomerarea secțiilor ATI.

”Astăzi erau în jurul la 154-155 de pacienți la UPU care așteptau locuri la ATI în București. Cifrele se schimbă. Insistăm ca oamenii să ceară ajutorul mai devreme. Multe din spitalele care sunt în regim de urgentă, care nu sunt Covid, deja preiau pacienti Covid - Pantelimon, Universitar”, a adăugat Arafat.