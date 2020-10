PSD, anunț despre amânarea alegerilor parlamentare până pe 14 martie

Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus vineri un proiect de lege prin care propune ca scrutinul pentru alegerea Parlamenului să aibă loc în data de 14 martie, în loc de 6 decembrie, așa cum este deja stabilit. Inițiativa vine după ce Curtea Constituțională a decis, pe 29 septembrie, că Parlamentul este cel care decide data alegerilor legislative.

Poziția PSD privind amânarea parlamentarelor

PSD a anunțat vineri, prin Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național, că „nu susține neapărat o amânare a alegerilor” parlamentare.

„Noi nu avem argumente neapărat să susținem o amânare a alegerilor, pentru că am avut o dinamica pozitivă în aceste alegeri (locale - n.red.), de la 21%, cât a fost votul politic ultima dată, noi am facut 31%. Nu cred că ar fi neaparat un avantaj pentru PSD data de 14 martie . Sigur că nu vreau să fiu ipocrit, ne-ar interesa să avem mai mult timp, pentru ca să selectăm candidați, să facem schimbări importante în organizațiile noastre. Noi ne-am proiectat toată activitatea noastră politică viitoare pentru un calendar care se termină în 6 decembrie anul acesta”, a declarat, vineri, președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu, potrivit Realitatea PLUS.

În urmă cu o zi, președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța că ar putea fi depus un proiect de lege privind amânarea apralemtnarelor programate pentru acest sfârșit de an, din cauza epidemiei de coronavirus, care nu permit desfășurarea în condiții de siguranță.

„Este posibil să facem acest lucru (amânarea alegerrilor parlamentare - n.red.). Este posibil să fie depus un astfel de proiect de lege. Am văzut mai mulţi lideri - eu nu am cerut până acum - care au cerut acest lucru. Lideri din Parlament, nu din PSD. (...) În plus, lumea va avea lehamite să mai vină la vot, fiindcă nu mai contează ce votează", a spus Marcel Ciolacu, joi seară, la o televiziune de știri.

Ludovic Orban spune că amânarea alegerilor ar avea urmări grave

Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri că nu este de acord cu posibila amânare a alegerilor și a avertizat că ar avea urmări dezastruoase pentru România dacă mandatul actualului Parlament va fi prelungit.

„Mandatul actualilor parlamentari expiră în 20 decembrie și ținând cont de structura acestui Parlament care reflectă opțiunile românilor din 2017, ele după cum s-a văzut la locale s-au schimbat și cu cât își înceteză mai repede mandatul cu atât mai bine. Orice încercare de a prelungi mandatul actualului Parlament va genera consecințe negative, pentru că e domniat de un PSD la fel de retrograd, la fel de rupt de realitățile econoice și la fel de înclinat să facă rău României”, a declarat Orban.

Klaus Iohannis: „Nu este oportună. Riscăm să intrăm într-o perioada inadmisibilă”

Și președintele Klaus Iohannis a declarat că amânarea alegerilor nu este oportună în această perioadă. În conferința de presă de miercuri, șefu lstatului spunea că amânarea ar fi „încercarea jalnică a unor politicieni care știu că nu mai intră în Parlament să mai prindă câteva luni de diurnă”.

„Nu văd oportună amânarea alegerilor parlamentare, e încercarea jalnică a unor politicieni care știu că nu mai intră în Parlament să mai prindă câteva luni de diurnă. Ultimul termen rezonabil e 6 decembrie, din punct de vedere al mandatului. Niciun parlamentar serios nu-și imaginează că poate sta până la <<sfântu-așteaptă>>. Mandatul se termină. Riscăm să intrăm într-o perioada inadmisibilă. Mandatul se termină pe 20 decembrie. Nu mai pot hotărî legi organice. Vă dați seama ce catastrofă pentru România, în plină iarnă, în plină pandemie, Parlamentul să fie plin de oameni care nu pot decide nimic. Pentru a stăvili pandemia, pentru a veni cu legi bune, e nevoie de un parlament cu puteri depline, nu ca acum, cu o majoritate toxică și cu parlamentari care de-abia așteaptă să mai ia diurnă încă trei luni de zile peste mandat”, a declarat, miercuri seară, Klaus Iohannis.