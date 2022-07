O înregistrare video a fost publicată pe rețelele de socializare. Se poate vedea cum un militar rus aflat la relativ mică distanță față de un lansator de rachete antiaeriene se gândește că este o idee bună să tragă cu arma în rachete.

Așa cum era de așteptat, este declanșată o explozie în lanț care îl afectează atât pe soldatul rus cât și pe cel care filma.

Imaginile se pare că nu sunt recente ci ar fi fost filmate la începutul conflictului din Ucraina, iar explozia puternică s-ar fi petrecut în regiunea Herson.

#Ukraine: A Russian soldier demonstrating the most unsafe method of destroying a Ukrainian 5P85S launcher from a S-300PS SAM system.

This launcher is likely a part of a S-300PS battery which was abandoned in #Kherson Oblast in the first days of war. pic.twitter.com/DRCprM5U6b