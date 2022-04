Parlamentarii se mândresc că își ajută soțiile în bucătărie. Fac cumpărături, pregătesc friptura de miel sau chiar plămădesc pasca.

"Eu am un elemnt favorit, fără care nu se poate face paștele, eu contribui puțin cât mă pricep, pasaca cu brânză de vaci și cu stafide, e o formula în care e maim ult brânză de vaci și stafide decât aluat", a afirmat BOGDAN IVAN, deputat PSD.

"Nu sunt expert în bucătărie, am fost întodeauna expert în a pregăti carnea și a face piața și a duce până la intrarea în casă, bucatele le gătește soția", a spus ILIE TOMA, deputat PSD.

"În fiecare an ne face plăcere să vopsim ouăle împreună cu copii, de la an la an să fie mai creative cu modele, o parte sunt tradiuționale, cum făceam noi când eram mici, fierbem ouăle întrun dres cu frunză de pătrunjel sau de planta și apoi modelele respective sunt imprimate, și apoi masa de paste este în familie, și vizităm părinți mei și părințoii socrii", povestește și STEFAN PĂLĂRIE, senator USR.

În schimb, doamnele frământă cozonacii, pregătesc pasca și friptura.

"Eu pregătesc friptura de miel și sora mea drop, cozonacii nu știu dacă voi avea timp, am mai făcut de 2 ori în viața mea, nu sunt oexpertă în cozonaci", a declarat ANCA DRAGU, senator USR.

"Masa specifică: miel, cozonaci, și toate cele, pască. În general, găstim în casă și cu mama mea, cu soara mea este un prilej să ne adunăm înpereună", spune CRISTINA Prună, deputat USR.

Aleșii își petrec Paștele alături de familie și prieteni.

"La noi Paștele se ține conform tradiției românești. Normal megând la biserică de înviere și stand aproape de familie și



"O să fiu în sânul familiei, în județul Vrancea și o să merg în zone frumoase. Țara noastră e o țară frumoasă, o să merg în Bucovina", a mărturisit președintele AUR, GEORGE SIMION.