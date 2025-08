În imagini se observă mai mulți oameni adunați pentru a petrece timpul în aer liber. Trei bărbați, sosiți într-o mașină cu numere de Ucraina, sunt abordați de un individ care susține că deține acel teren și le cere să plece.

Unul dintre cei trei încearcă să-i explice că este cetățean român și că se află într-un spațiu public, dar celălalt insistă că este „proprietar” și îi alungă fără echivoc:

„Nu sunteți bineveniți aici. Hai, la revedere!”

În apropiere, un alt bărbat ucrainean asistă la scenă fără să reacționeze, cu mâinile în buzunare, părând confuz în fața celor rostite.

Cel care reclamă dreptul de proprietate continuă:

„Înțelegeți omenește? Eu sunt proprietar pe pământul ăsta. Afară! Acum!”

Un al treilea membru al grupului, aparent iritat de atitudinea bărbatului, întreabă în limba engleză dacă el este într-adevăr proprietarul acelui loc. Răspunsul vine pe un ton ferm:

„Yes. You can go now.”

Scena continuă cu remarci directe, fără echivoc:

„Ce fac ucrainenii e foarte rău”, le spune bărbatul, adăugând că pot suna la poliție dacă nu sunt de acord cu ce le spune.

Război în Ucraina, ziua 1230. Lituania cere ajutor de la NATO după ce drone au căzut pe teritoriul său. Se cere întărirea apărării antiaeriene - LIVE TEXT

Când unul dintre cei trei începe un apel telefonic, celălalt nu cedează:

„Prea multe măgării ați făcut pe unde ați umblat. (…) Nu sunteți bineveniți. Aia trebuie să înțelegeți voi. V-au ajutat românii şi după aia aţi sărit în capul lor: i-aţi scos afară şi i-aţi nenorocit. (…) Noi suntem stăpâni aici, în România. Aia trebuie să înțelegeți voi.”

Filmarea se încheie cu tânărul care afirmă că este român spunându-le în engleză celor doi ucraineni că este vorba de un loc public și că au dreptul să stea acolo și să parcheze.

Discuțiile se mută online

Videoclipul a strâns sute de comentarii și a generat o divizare clară între cei care au condamnat comportamentul agresiv și cei care l-au susținut.

Printre comentariile lăsate de utilizatori:

„Cu asta nu sunt de acord.Ei au fugit de ce este acolo nu de bine.Au făcu ceva rău?”

„Nu eşti tu în măsură să hotărăşti cine vine şi cine pleacă. Să-ţi fie ruşine. Dacă vrei schimbare, caută în altă parte, nu la sărmanii oameni.”

Replica nu a întârziat:

„Sărmani? Nu ei sunt sărmanii, ci noi, unde trăiești?”

Mesajele au continuat în același ton:

„Sunteți buni de război!! Plecați și vă apărați țara!!”

„La război cu figuranții ăștia. De ce nu sunt în țara lor să ajute pe cei sărmani, fără ajutor? Se plimbă frumos prin toată Europa, cerând ajutoare și făcând vacanțe.”

Reacțiile au venit în valuri, iar clipul continuă să fie distribuit și comentat intens.

Trump rupe tăcerea. Cifrele reale cu privire la pierderile militare ale Rusiei și Ucrainei, dezvăluite de președintele american