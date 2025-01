Totul a început când o tânără, membră a unui partid rival, a decis să aducă un strop de gastronomie în competiția electorală. Cu o tarta cu frișcă în mână, aceasta a așteptat momentul în care Lindner începea să își expună viziunea economică și a trecut la fapte.

Surpriza a fost totală, iar reacția lui Lindner a fost la fel de rapidă ca un economist care găsește o oportunitate de investiție. După un scurt moment de consternare, politicianul a decis să nu se lase copleșit de frișca ce îi acoperea obrazul și a ripostat cu stil: a aruncat cu o parte din crema de pe față în părul agresoarei.

După această întâmplare, Lindner a reușit să își păstreze umorul intact, glumind despre proiectilul culinar și chiar gustând din frișcă. „Putea fi mai bună!”

Imediat după incident, fostul șef al Finanțelor germane și-a continuat discursul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Tânăra agresoare a fost acuzată oficial de tentativă de agresiune și de insultă.

