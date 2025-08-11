În timp ce o navă a Pazei de Coastă Filipineze (PCG) își desfășura o misiune, o forță chineză mult superioară numeric – formată dintr-un distrugător al Marinei Armatei Populare de Eliberare (PLAN), mai multe ambarcațiuni ale Pazei de Coastă Chineze (CCG) și nave ale poliției maritime – a încercat să o intercepteze. Rezultatul a fost însă departe de ceea ce plănuiau: o navă CCG a intrat în coliziune cu propriul distrugător al PLAN, producând o scenă ce a devenit rapid material pentru mass-media internațională.

Mobilizare disproporționată în Marea Chinei de Sud

Potrivit imaginilor video publicate de Manila, incidentul a avut loc în timp ce nava PCG BRP Suluan escorta o ambarcațiune civilă ce transporta ajutoare pentru pescarii filipinezi. France24 relatează că Beijingul a răspuns prin mobilizarea unei forțe impresionante: cel puțin șapte nave ale Pazei de Coastă Chineze, 14 ambarcațiuni ale poliției maritime și un distrugător Type 052D (cu numărul de identificare 164) al Marinei Chineze.

Cum s-a ajuns la coliziune

Conform declarațiilor comodorului Jay Tarriela, purtător de cuvânt al PCG, nava chineză CCG 3104 a accelerat în urmărirea navei BRP Suluan și „a efectuat o manevră riscantă” pentru a-i bloca traiectoria. Echipajul filipinez a reușit însă să evite atât lovitura cu tunuri de apă, cât și impactul direct. În confuzia creată, CCG 3104 a virat brusc și a lovit în plin distrugătorul chinez, de dimensiuni mult mai mari. Impactul a provocat „avarii substanțiale” ambarcațiunii Pazei de Coastă Chineze, care a devenit „improprie pentru navigație”.

Un contrast de abordare

Acest episod este cu atât mai delicat pentru Beijing deoarece evidențiază un amestec de greșeli tactice și coordonare deficitară. O flotilă întreagă, susținută chiar de o navă militară de mare tonaj, nu a reușit să blocheze o singură navă filipineză, mai mică, și a ajuns să-și avarieze propriile unități. În același timp, Paza de Coastă Filipineză a acționat conform regulilor internaționale, acordând asistență acolo unde a fost necesar, fără ca acest ajutor să primească răspuns din partea chineză.

Discrepanța dintre realitate și narațiunea oficială

Versiunea transmisă de autoritățile de la Beijing a descris misiunea ca fiind „profesionistă, standardizată, legitimă și legală”, omițând complet detaliile coliziunii. Însă imaginile video difuzate de partea filipineză contrazic puternic această prezentare.

Impactul politic și mediatic al incidentului

Pentru Manila și partenerii săi, în special Statele Unite, acest eveniment reprezintă o victorie de imagine neașteptată. Demonstrând că manevrele îndrăznețe și controlul bun al navei pot contracara o forță navală net superioară numeric, incidentul afectează imaginea de invincibilitate a flotei chineze. Chiar dacă nu au fost raportate răni grave, episodul a lovit direct în prestigiul Marinei Chineze, care a ajuns să pară vulnerabilă în fața unei provocări mult mai modeste ca resurse.

