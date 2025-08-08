„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună și jumătate de la preluarea mandatului, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, declară ministrul Economiei.

Licența veche de exploatare expira și, în cazul neprelungirii, exista riscul pierderii ei.

Grafenul, care se obține prin exfolierea grafitului, este considerat mineralul minune, ridicând barierele tehnologice în cele mai moderne și importante industrii: microelectronică, energetică, aerospațială.

În anii 2000, la Baia de Fier se exploatau 40.000 de tone de grafit anual. Acum, liderul exploatării de grafit în Europa este Norvegia, care procesează 10.000 de tone de grafit anual. Deci, de patru ori mai mult se poate face în România. În plus, grafitul românesc are o calitate fantastică, având o puritate de 98%.

Și din postura de parlamentar, Radu Miruță a militat constant pentru reînceperea exploatării grafitului de la Baia de Fier, fie prin proiecte de lege, fie prin amendamente depuse la legile bugetului de stat.”, arată un comunicat al Ministerului Economiei.

Motivele pentru care este atât de important grafitul

Grafitul este important din mai multe motive, pentru că are proprietăți unice și o gamă largă de utilizări, de la cele tradiționale la aplicații de vârf în tehnologie și energie.

1. Proprietăți remarcabile

Conductivitate – este un bun conductor de electricitate și căldură.

Lubrifiere naturală – straturile sale se pot deplasa ușor unul peste altul, reducând frecarea.

Rezistență chimică – nu reacționează ușor cu acizi sau baze, ceea ce îl face stabil în medii dure.

Rezistență la temperaturi ridicate – rămâne solid până la peste 3.000 °C.

2. Utilizări tradiționale

Minele de creion – în amestec cu argilă.

Electrozi – în procese industriale precum electroliza.

Lubrifianți solizi – în medii unde uleiurile nu pot fi folosite.

3. Aplicații industriale și tehnologice moderne

Materiale refractare – căptușeli pentru cuptoare de topire a metalelor.

Componente pentru echipamente nucleare – datorită rezistenței termice și structurii stabile.

Anod pentru baterii litiu-ion – aici se află una dintre cele mai importante utilizări actuale; grafitul este esențial pentru producția bateriilor folosite în telefoane, laptopuri și mașini electrice.

Compozite și materiale avansate – contribuie la rezistență și reducerea greutății în industria aerospațială și auto.

4. Importanță strategică

Cererea pentru grafit natural și sintetic a crescut exponențial odată cu expansiunea pieței de vehicule electrice și a energiei regenerabile. Țările care controlează extracția și rafinarea grafitului – în special China – au un avantaj geopolitic în lanțul global de aprovizionare cu baterii.