VIDEO Ludovic Orban: Am fost şocat de vestea tragediei produse în Piatra Neamț. Medicul erou, transportat în această dimineață în Belgia

Primele declarații după ședința de la MAI au fost făcute în jurul orei 3.00.

„Am fost şocat de vestea acestei tragedii produse în Piatra Neamț. Vreau să transmit condoleanţele mele familiilor îndoliate şi de asemenea vreau să transmit respectul meu pentru medicul-erou care a dat dovadă de un curaj şi de un spirit de sacrificiu deosebit în încercarea de a salva pacienţii în momentul izbucnirii incendiului.

Imediat ce am aflat am luat legătura cu toți conducătorii de instituții impicați pentru a mă informa și a afla demersurile efectuate, cu ministrul Tătaru, secretarul de stat Arafat, cu dl Despescu, , am comunicat cu ministrul Ciucă și m-am prezentat la Centrul de comandă pentru a interveni astfel incat sa luam toate deciziile pentu a gestiona situația.

Avionul militar a aterizat in Bucuresti cu dl doctor, care va fi dus la spitalul Floreasca si va fi pregatit pentru transferul către spitalul militar Regina Astrid din Belgia. Îi multumesc dl secretar de stat Arafat pentru interventia imediata prin care am reusit sa obtinem acordul spitalului militar, deși din cauza pandemiei de COVID nu e acceptată tratarea pacienților din alte țări. În cursul acestei dimineți după ora 7.00, putem asigura transportul tot cu o aeronava militara pusa la dispozitie de Ministerul Apararii a medicului-erou”, a afirmat prim-ministrul în jurul orei 3.00, in dimineata de duminica.

”Îi urez sănătate, să aibă putere şi să reuşească să treacă peste acest moment de cumpănă”, a adăugat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus că pacienţii pentru care s-a organizat transferul au ajuns la spitalul modular Leţcani. Ei au fost însoţiţi de medic urgentist, asistent medical, în ambulanţe cu cea mai înaltă dotare.