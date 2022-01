In jurul orei 2:00, prin apel unic de urgență 112, am fost sesizati cu privire la faptul ca în Medgidia, in blocul 3 TINER, situat pe strada Plevnei, este foarte mult fum pe casa scării.

Din primele momente au fost alocate 3 autospeciale de stingere, 1 autoscara, 3 SMURD B, 1 descarcerare, 1 autospeciala transport victime multiple și 3 ambulanțe din cadrul serviciului județean de ambulanță.

Au fost transportate la spital 5 persoane: 1 barbat cu arsuri pe față și la membrele superioare, 2 persoane intoxicate cu fum dar conștiente, 2 femei cu atac de panică.

In total, în bloc au fost aproximativ 40 de persoane, printre care și 2 copii au fost evacuați de către echipajele de intervenție.

Incendiul s-a manifestat la 2 garsoniere de la etajul 2 al blocului (P+3), in care erau depozitate materiale textile și mase plastice, pe o suprafata de aproximativ 40 mp.

Holul blocului, pe o suprafață de 10 mp si alte 12 garsoniere au fost afectate de fum si apă. Persoanele evacuate au fost cazate de către primărie la un hotel din Medgidia.