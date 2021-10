Realitatea PLUS

,,Toți sunt o apă și un pământ. Dar, sincer, cred că a fost mai bine cu PSD, deși am votat PNL–ul, că am vrut schimbarea și am protestat și acum cativa ani, și în present. Mi s-a părut că a fost mai bine cu PSD decât cu PNL-ul’’, spune un tânăr.

,,Nu este niciunul capabil să ne conducă, asta este concluzia. Niciunul nu trage cu populația, fiecare a intrat, și-a umplut punga, a disparut, următorul… și tot așa’’, susține un alt tânăr.

Românii sunt sătui de politicieni și spun că aceștia sunt incapabili să conducă țara, indiferent de partidul din care fac parte

,,Nu mă interesează, că aproape toți sunt corupți. Nu prea face nimic niciunul. Așa că nu mă interesează’’, este o altă părere.

Sunt însă și câțiva care cred că viitorul premier ar trebui să fie un om de rând, ales din popor.

,,Cred că ar trebui să fie o persoană din popor. Nu pot să dau nume, dar unul dintre noi, pentru că doar unul dintre noi știe cum se traiește acum. Se trăiește groaznic… Cu un salariu minim pe economie, să ai și un copil sau doi, groaznic’’, spune o mamă.