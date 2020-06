VIDEO Directorul UNIFARM, pus sub control judiciar după ce DNA l-a acuzat că ar fi cerut mită 760.000 de euro, în plină pandemie

DNA a anunțat, marți, începerea urmării penale, sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 zile, pe numele directorului Unifarm, Adrian Ionel, pentru mai multe fapte de corupție. Acesta este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și a fost pus sub control judiciar. Intr-o scurtă declarație pentru Realitatea Plus, șeful Unifarm a declarat că ,,este nevinovat și așteaptă să poată convinge prin dovezi cu privire la acest fapt." În schimb, Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a anunțat că-l va demite pe Ionel în situația în care Consiliul de Administrație al companiei nu va lua deciaia de a-l schimba din funcție.

