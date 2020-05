Acoperiții care s-au învelit cu banii statului. Cine conduce SRL-urile Serviciilor. Autoritățile au încept să verifice licitațiile la minut din Sănătate

Într-un șir amplu de dezvăluiri, istoricul Marius Oprea scrie despre legătura nemijlocită dintre serviciile secrete și firmele care câștigă licitații pe bandă rulantă. Acesta a mai detaliat și cum serviciile de informații au primit, în timpul guvernului Adrian Năstase dreptul să facă afaceri prin firme sub acoperire. O practică similară cu a fostei securități comuniste care folosea ICE Dunărea pentru operațiunile comerciale din străinătate ale statului român.

"Andrei Dracea a intrat în lumea selectă a băieților subțiri, cu afaceri aflate sub protecția Serviciului Român de Informații, prin două cadre ale instituției: Nicolae Sergiu Ciobanu, finul și fostul prim-consilier al lui George Maior la SRI și Victor Matei, profesor la Academia Națională de Informații", dezvăluie Marius Oprea.

"Ofițerii activi ai Serviciilor Secrete nu au astfel de ingerințe în mediul economic, ci după ce ies la pensie mulți dintre ei își folosesc resursele și relațiile pentru a face astfel de intermedieri. Ceea ce sigur că ne duce cu gândul că aceste legături au fost făcute când erau activi. Vorbim de un sistem corupt, mafiot, în care apar foarte mulți foști ofițeri împreună cu oamenii numiți de partidele politice la șefia acestor spitale", spune Petrișor Peiu.

Caracatița din sistemul medical și-a întins tentaculele în aproape în toată țara, spun jurnaliștii care ani la rând s-au ocupat de astfel de anchete.

"Am aflat de la farmaciști că această firmă a fost o divizie a altei firme de produse farmaceutice. E foarte dubios cum a plecat această firmă pe contracte date prin încredințare directă și îmi aduc aminte că am scris chiar, dacă nu mă înșel, la Realitatea de Vrancea despre niște achiziții făcute la Spitalul Județean din Focșani, extrem de dubioase în primul rând pentru că erau date prin încredințare directă, adică fără licitație. E adevărat, băieții deștepți știu cum să se facă astfel de achiziții", spune corespondentul Realitatea PLUS Sebastian Oancea.

Realitatea Plus a dezvăluit cum firmele lui Dracea au reușit să obțină 80 de contracte de peste jumătate de milion de lei de la începutul anului și până în prezent. Toate, fără licitație.

Unele dintre achiziții ar putea face obiectul unor dosare penale.

Un exemplu este contractul de la Institutului Clinic Fundeni. Spitalul a publicat anunțul la ora 14:58 de minute, la 14.59 a venit oferta firmei Vavian Trading condusă de Dracea, singura participantă de altfel. Un minut mai târziu, a fost declarată câștigătoare.

Achizițiile s-au făcut fără licitație publică. Și asta pentru că a fost invocată starea de urgență și lupta cu noul coronavirus. Însă, așa cum arată datele descoperite de Realitatea PLUS, echipamentele furnizate n-au nicio legătură cu afecțiunile provocate de COVID-19. Informațiile prezentate de postul nostru au ajuns pe masa ministrului. Acesta va cere verificări la departamentul de achiziții, potrivit surselor.

VEZI care sunt relațiile bolnave dintre afaceriști controversați și șefii din spitale și cum sunt înnodate cu ajutorul unor ofițeri superiori din serviciile secrete în seria de anchete Realitatea PLUS: