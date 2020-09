VIDEO Dezvăluiri EXCLUSIVE, la Realitatea PLUS. Adrian Severin, despre cum a pornit statul paralel în România

Anca Alexandrescu: În ultima perioadă, Realitatea PLUS a redeschis subiectul statului paralel în urma dezvăluirilor făcute de fostul procuror Negulescu. (...) Am regăsit niste comparatii ale dvs între statul paralel din ROmânia și „deep state” din Statele Unite. Eu, săptămânile trecute, am facut publică o conversație prin care am dovedit clar ca Victor Ponta, în campanie electorală din 2014, a beneficiat de acel contract cu Podesta Group, adică o legătură cu fosta Administrație de la Washington. Este o confimrare cumva a ceea ce spuneti dvs, ca existau niste jocuri, acele dezvaluiri. Au apărut niste informații, niște convorbiri... Fostul ambasador Gittenstein avea niste convorbiri in legatura cu ce se intampla in România la Washinghton. Puteți să ne explicați care este legatura si cum de au ajuns oamenii care la noi au facut parte din acest stat paralel, au ajuns să fie premiați de Ambasada SUA, să aibă așa conexiune, atât de admirați pentru ceea ce au facut aici.

Adrian Severin: Îmi aduce aminte de mărturia foarte personală pe care mi-a facut-o un prieten american care a lucrat in sistemul de analiză politică și lucrează - al Administrației americane - și care își punea intrebarea retorică: Cum am ajuns aici?! Se referea la SUA. Spunea, textual, cum au ajuns astia sa spuna mâna pe stat? Și eu zâmbeam și mă întrebam la fel, cum au ajuns astia sa puna mana pe stat? Întorcându-mă la anii 90, imi aduc aminte ca noi ne puneam intrebarea care e drumul in continuare al României si inspre ce aliante sa o ducem? In 1990, n-a fost numai o schimbare de sistem politic în România, ci s-a pus și problema schimbarii aliantelor. Pe vremea aceea eram membri în Pactul de la Varșovia, condus de URSS, membri in CAER, in piata comuna socialista. Ea disparea (...) noi nu mai puteam sa ramanem acolo, ne puneam problema sa fim independenti, dar in același timp sa nu fim izolati. La vremea respectiva tin minte anumite dezbateri care au avut loc in cercul nostru, al celor care veneau pe valul noului regim si incercau sa defineasca o strategie pentru România. Una (din discutii - n.red.) era legată de măsura în care noi trebuia sa-i permitem lui George Soros sa-si stabileasca o baza de operatie in Romania. Va fac marturisirea ca am fost foarte deschis eu atunci.

Anca Alexandrescu: Cine v-a propus acest lucru? Pentru că această poveste cu Soros a ajuns pana in zilele noastre.

Adrian Severin: Exact de aceea v-am si facut referirea, pentru ca se vorbeste mult despre lucrul acesta. Am citit recent niste informații, am primit, legat de faptul că oamenii lui Soros ar fi fost implicati chiar in numirea unui anumit director al SRI, in anii mai apropiati.

Anca Alexandrescu: Vă referiți la dl Maior?

Adrian Severin: La dl Maior, da.

Anca Alexandrescu: Ăsta sa fie si motivul pt care dl Maior a ajuns ambasador la Washington și e si astazi, desi mandatul i-a expirat?

Adrian Severin: Asupra acestei chestiuni eu nu am niciun fel de dubiu. Ati pus o intrebare probabil stiindu-i răspunsul și asteptand ca eu sa confirm. Da, il confirm sigur ca da. Traiectoria, cariera dlui Maior la Washington nu este nici pe departe curată. Este explicabila printr-o serie intreaga de aranjamente de culise care nu neaparat s-au facut - o chestiune extrem de grava. Aceste aranajamente nu s-au facut neaparat cu statul oficial american, ci s-au facut cu „deep state”-ul. Cu statul subteran american. Cu anumite clanuri, structuri ale statului american, reprezentat de anumite persoane, personalitati si personaje, din pacate, repet, nu cu statul american.

Pe de o parte am avut o intreaga dezbatere atunci ce sa facem. Fundatia pentru o Societate Deschisa dorea sa-si stab un punct de operatie in Romania, adica contacte sa recruteze oameni – proiectul era foarte frumos. Numai ca unii dintre colegii mei de atunci, din guvernare, din noile forte politice imi spuneau sa fim prudenti, pentru ca s-ar putea sa existe si niste ganduri de alt tip si aceste persoane, grupuri sa revina acasa cu o anumita agenda.

Anca Alexandrescu: Pentru că ati fost membru al Guvernului, in acei ani se lucra la fel ca si in timpul guvernului Ponta cereati aprobare de la SRI pentru tot felul de lucruri sau...?

Adrian Severin: Nu, nici vorba. Vedeti, ati deschis iarasi o paranteza mare ca importanta. Exita o legenda, care zice că oamenii care au condus Romania din 1990 incolo au fost fie oamenii securitatii, fie esalonul doi al partidului communist, ca ofiteri acoperiti. Eu nu exclud ca in toate aceste structuri s-au infiltrat si de aceia, si de aceia. Dar fundamental, cei care au guvernat, incepand cu 90, dar mai ales dupa iunie 90, dupa mineriada, acestia nu erau si nu aveau nici agenda fostului PCR si nici agenda fostei securitati.

Erau oameni care se pricepeau sau nu se pricepeau la guvernare pentru ca nu avusesera experienta guvernarii inainte, dar, dupa parerea mea, erau oameni de mare talent si care refuzau atat restauratia de stanga cat si restauratia de dreapta. Noi nu voiam sa restauram o democratie schioapa, slaba, bolnava cum a fost cea interbelica, dar nici sa ne intoarcem la democratia populara de dinainte de 89. Noi voiam sa mergem inainte, si in acest context se purtau toate discutiile. Si, intr-adevar, daca cineva din fosta securitate sau din noile servicii - construite tot pe baza a ceeace exista inainte. Daca noile structuri ale securitatii au incercat ceva, acestea nu au incercat prin noi, ci impotriva noastra. Si in aceste conditii noi incercam la randul nostru sa le punem la locul lor. E nevoie de servicii de informatii, servicii de spionaj, de contra spionaj, insa ele nu lucrau prin noi sau si mai rau deasupra noastra, ci lucrau ori pentru noi, adica pentru statul roman ori impotriva noastra.

Anca Alexandrescu: Cum credeti ca s-a produs aceasta schimbare? Pentu ca este clar ca la un moment dat acest mod de lucru s-a schimbat.

Adrian Severin: Noi am avut o problema de la inceput. Eram independenti - voiam sa avem aliati, n-aveam nici pe piata financiara deschidere pentru că N. Ceausescu intrerupsese legaturile dupa plata precipitata a datoriei externe, intrerupsese și legaturile cu organism finantatoare internationale. Noi cand aveam nevoie de imprumuturi- ne spuneau ne pare rau nu aveti datorii la noi, creditorul il iubeste numai pe debitor. Descurcati-va cum puteti. Toata lumea avea grija de Polonia. România sa se descurce.

Sa construim securitarea noastra-aliante regionale si globale. In acel moment Statele Unite ne-a pus problema serviciilor secrete. Și ni s-a spus – daca vreti sa fim prieteni, nu ne mai spionati- incetati activitatea de culegere de informatii in tarile noastre. Numărul doi, Hai sa si impartim informatiile, sa le punem impreuna. Chestiune care s-a discutat foarte mult. Țin minte atunci ca cineva din Israel mi-a spus... știu, am avut si noi aceasta disputa si noi am spus ca tocmai asta tine solida prietenia faptul ca stim exact ce fac, ce gandesc, cum procedeaza... Deci a culege informatii pentru noi din America nu inseamna a-i submina pe americani suntem alaturi de ei avem nev de ei, ci inseamna de a fi siguri ca prietenia lor e sincera.

Deci, vedeti aceste discutii – problemele s-au ridicat de atunci. Azi noi cu o anumita naivitate, obligati cumva sa facem niste gesturi pentru a obtine sprijin international am acceptat asemenea cereri. Am spus nu mai culegem informatii din Occident, impartasim informatii cu ei. Inseamna sa le dam ce stim noi nu sa ne dea si ei ce stiu ei, n-a fost mortal, letal, dar este un preludiu la ceea ce avea sa se intample mai tarziu cand anumiti lideri - Traian Băasescu- care, observand ca n-au un sprijin politic solid in România, au nevoie de sprijin politic extern, au oferit toata România pe tava strainatatii. Dupa 2004...

Anca Alexandrescu: Cumva cineva a idetificat acesta sa fie inceputul unui stat parallel

Adrian Severin: Exact, atunci s-a adus in discutie –lupta impotriva coruptiei. Nimeni nu neaga ca exista coruptie in Romania, exista peste tot in lume.Nu stiu daca in Romania este mai periculoasa decat in alte țări. Poate ca e ceva mai multa coruptie in Romania - la coruptia noastra traditionala se adauga coruptia prietenilor nostri care au venit sa ne dezvoltam in asa fel incat sa produca atata plusvaloare - sa poata duce la ei acasa cu mare bucurie. Lupta impotriva coruptiei - corputie exista. Aceasta lupta - problema, lupta pentru apararea drepturilor omului- ambele sunt sabii cu doua taisuri. Ele pot fi transformate usor din tinta sa eradicam coruptia, sa garantam drepturile omului in mijloc, pentru a atinge niste obiective politice - noi ne facem ca luptam cu coruptia pentru a ne inlatura concurenta pol. Ne facem ca aparam drepturile omului pentru a subrezi capacitatea guvernului tarii respective sa isi aplice politica lui, o politica in conformitate cu interesul natiunii.

Soros, asta a fost toata discutia. Exista un know-how, cunostinte, filozofia, a societatii deschise, societatii libere in fond cand eu am fost intrebat dar ce ati facut cu reforma in 90? Am spus: trecerea de la dictatura la democratie, trecerea de la economia de comanda la economia de piata- societate inchisa si controlata la una deschisa si libera asta este sinteza transformarii efortului nostru. Am ajuns fix nu acolo de unde am plecat, am ajuns mai rau decat in locul de unde am plecat. Am vazut jurnalisti disperati de cenzura la care sunt supusi- cenzura nedeclarata. Dar simt imediat cum deranjeaza pe cineva un adevar sau o opinie p care o exprima liber – nu mai apare ziarul, nu mai vine comert de publicitate. Ce sa faci? Te uiti la el. Și mai sunt si alte metode.

Anca Alexandrescu: Societatea civila la asta va referiti, dupa 1990... Trei nume de oameni ai societatii civilee și trei nume de politicieni care au colaborat cu servicii de informatii externe in afara tarii.

Adrian Severin: Acela a fost un moment crucial. Momentul in care eu ca ministru de externe. Un ministru de externe are ceva informatie mai multa decat ceilalti, e firesc, dar si presedintele României are informatie mai multa. Prin presedintele de la acea vreme, dl Emil Constantinescu. Informatii de la cei care trebuiau sa le detina si se coroborau si cu alte informatii pe care le aveam din alte surse - propriile mele constatari - deja statele occidentale cu care noi ne aliaseram. În 1997, nu eram inca membri NATO sau UE, dar eram pe drumul intr-acolo si am constatat...

Anca Alexandrescu: Dl Constantinescu s-a retras la finalul mandatului spunand ca a fost invins de structuri de servicii..

Adrian Severin: Exact. Cuvantul folosit... Trebuie inteles intr-un sens foarte larg..

Anca Alexandrescu: Era cumva un preludiu a ceea ce urma sa se construiasca?

Adrian Severin: În 90...la un moment dat am plecat eram secretar de stat pt privatizare-funct noua si revolutionara- privatizare. Eram monitorizati si vizati-cine sunt sperantele reformelor Eram invitat la o intalnire politica in Italia, numai italieni la acea intalnire... La un moment cat cu persoane care nu sunt convins ca reprezentau guverul intalian dar reprez alte guverne... Intrebat ce se intampla cu alegerile si daca Ion Iliescu va fi ales. Indiferent ce ar fi Ion Iliescu va fi ales... Este extrem de popular... Problema cu procesul lui Ceausescu..ne-a facut sa incepem cu stangul, sa incepem prost ideea de stat de drept - a fost de fapt un asasinat in procesul judiciar , acum nu putem sa mergem si cu alegerile masluite in continuare. Ce am facut in cazul asta? Alegerile daca sunt libere, Ion Iliescu va iesi. Ca e bine, ca e rau... nu discutam. El iese prin alegeri libere.

Finalul a fost urmatorul... bine atunci daca nu se poate, nu se poate. Pana la urma tot - vom schimba. Vedeti mentalitatea... pana la urma.. in 2000 a trebuit Occidentul sa-l sustina pe Iliescu ca sa revina din motive care tineau de pericole pe care tot Occidentul ca si noi le-am perceput a fi mari. Dar ideea era noi va punem sefi, noi va punem liferi. Din acest moment – pana la lista de care spuneti dvs ne am luptat impotriva acestor incercari. Eu sincer am vrut si am lucrat pentru alianta cu SUA initiativa care mi-a apartinut si mie... Sincer m am luptat pentru integrarea în UE, am dorit o, dar n am dorit sa inlocuim Uniunea Sovietica-limitata in timp cu un alt tip de dominatie.

Anca Alexandrescu: Mai dati-mi un nume in afara de dl Maior.

Adrian Severin: O sa mi vina in minte.. Monica Macovei.

Anca Alexandrescu: Multa lume o identifica pe Monica Macovei ca fiind una din creatoarele ale statului paralel.

Adrian Severin: Și asa si este ..si mai pot gasi nu ma feresc. Au facut legatura... Iulian Fota- Iulian Chifu- legatura cu statul american, anumita loialitate nu fata de relatia cu statul american, ci cu o anumita grupare din statul american. Aceasta grupare a constituit ... dinastii, clanuri americane care au constituit acest stat subteran si care constat ca dispare o reflectare, partener specific in România care nu statul roman, ci este un stat tot subteran - aduna putere suficienta pentru a bloca activitatea statului bazat pe constituția României.

După difuzarea primei părți a interviului, realizatoarea Anca Alexandrescu a anuțat și alte surprize. "Adrian Severin nu mi-a spus decât 10% din ceea ce știe, cu siguranță vor fi noi dezvăluiri, dar și alte interviuri cu oameni politici mai vechi care au fost în conducerea statului român, dar și cei din istoria recentă, unii din servicii, alții se află și în penitenciar, va fi o serie de surprize în săptămânile ce urmează," a declarat Anca Alexandrescu.