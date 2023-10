Un barbat si o femeie au fost retinuti de politistii din Capitala dupa ce au spart mai multe firme, societati bancare de tip IFN si de transport persoane, de unde au furat aproximativ 33.000 de lei. Femeia are 32 de ani, iar barbatul este in varsta de 35 de ani.

„La data de 23 octombrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigatii Criminale, impreuna cu Serviciul de Investigatii Criminale Sector 2 au retinut doua persoane, o femeie si un barbat, in varsta de 32, respectiv 35 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari privind savarsirea infractiunilor de furt calificat, in forma continuata (3 acte materiale), accesul ilegal la un sistem informatic, in forma continuata (15 acte materiale) si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata (15 acte materiale).

In fapt, in perioada august – septembrie 2023, la nivelul unor subunitati de politie au fost inregistrate mai multe plangeri, cu privire la savarsirea infractiunilor de furt calificat, comise in dauna unor institutii ce detineau seifuri pentru depozitarea valorilor (societati bancare de tip IFN si de transport persoane), prejudiciul fiind de aproximativ 33.000 de lei.

Cercetarile au fost preluate de catre serviciile de investigatii criminale din cadrul Politiei Capitalei si Politiei Sectorului 2, iar din datele si probele administrate in cauza, s-a stabilit ca banuiti de comiterea faptelor, ar fi o femeie si un barbat, in varsta de 32, respectiv 35 de ani.

Astfel, in sarcina celor doua persoane a fost retinuta urmatoarea activitate infractionala:

In noaptea de 17/18 august 2023, cei doi banuiti ar fi patruns in sediul unei institutii de credit, cu punct de lucru in Sectorul 2, de unde ar fi sustras bani si un card bancar, pe care l-ar fi folosit, ulterior, pentru a efectua mai multe operatiuni financiare, prejudiciul fiind de 17.500 de lei.

Trei zile mai tarziu, respectiv pe 21 august 2023, in jurul orei 03.00, banuitii ar fi patruns in incinta unei alte societati de credit, avand sediul in Sectorul 6, iar dupa ce ar fi distrus usa unui dulap, ar fi sustras un seif, prin dislocarea acestuia din perete, cauzand un prejudiciu de 5.312 lei.

In cursul diminetii de 22 septembrie 2023, in jurul orei 02.30, femeia si barbatul ar fi patruns in interiorul unei societati, din acelasi sector, dupa care, prin dislocarea din perete, ar fi sustras un seif metalic, ce continea bani, prejudiciul fiind 10.000 de lei.

La data de 23 octombrie 2023, cei doi banuiti au fost depistati si condusi la audieri, la sediul Politiei Capitalei.

In baza probatoriului administrat, cei in cauza au fost retinuti pentru 24 de ore. Ulterior, fata de acestia a fost dispusa masura arestului preventiv, pentru 30 de zile.

Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Cercetarile sunt continuate de catre Serviciul de Serviciul Investigatii Criminale si Serviciul de Investigatii Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, in forma continuata (3 acte materiale), accesul ilegal la un sistem informatic, in forma continuata (15 acte materiale) si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata (15 acte materiale)”, a anuntat Politia Capitalei, citată de Aktual24.