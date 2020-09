VIDEO Codrin Ștefănescu: Ponta și Grindeanu nu făceau nimic fără să ia "aviz" de la SRI

Fostul lider PSD susține că sunt o serie de oameni aflați încă în funcții înalte care se tem de Liviu Dragnea și de ce, în în PSD sau în poliitcă Anca Alexandrescu: Codrin Ștefănescu, mi-ai spus mai devreme că sunt niște oameni care i-au mâncat din palmă (lui Liviu Dragnea și care se tem de el. Mi-ai promis că o să dai niște nume 9:57



"I-au mâncat din palmă toți. Să îi luăm pe rând; Grindeanu era un cățeluș care se gudura în fața șefului permanent. Făcea foarte frumos, promitea marea cu sarea, la modul „Șeful, și în fața partidului voi spune, voi fi alături de partid, vă mulțumesc că mi-ați încredințat această funcție de prim-ministru. N-a sperat neam de neamul meu (...) că o să ajung vreodată ceva. Inclusiv președinte de Consiliu Județean m-ai pus tot matale și partidul Acum îmi dai marea însărcinare să conduc Guvernul". Dragnea i-a spus „când conduci Guvernul trebuie să ții cont că noi în fața electoratului am venit cu un program. În programul ăsta, pe lângă chestiile economice, sunt câteva chestii importante legate de drepturi și libertăți, de drepturile cetățeanului, de lipsa abuzurilor, fiecare instituție în matca lui, ca omul să se simtă bine în România. Să nu mai avem zeci de mii de cazuri de oameni de afaceri hărțuiți, medici, profesori, chirurgi, etc. Asta este politica. Vei ține această linie?". „Da", a spus Grindeanu" Ajuns în Guvern, când nu a mai ținut această linie partidul i-a cerut să plece Ce a făcut Grindeanu?

Anca Alexandrescu: Lua avizul de la SRI pentru numiri, așa cum făcea și Victor Ponta ?



Codrin Ștefănescu: Evident. Asta după primele două săptămâni

Anca Alexandrescu: Știm amândoi că în vremea lui Victor Ponta asta era la ordinea zilei. Victor Ponta își lua avizul de la SRI. Cumva mai târziu s-a continuat această procedură ?



Codrin Ștefănescu: Despre Victor Ponta e o altă discuție. Este complicat, toată lumea știe de Victor Ponta. relația lui cu Maior, Coldea, cu ăștia. Deci este sinistru subiectul în sine.



Anca Alexandrescu: Vasile Dâncu, zilele acestea, a cerut ca PSD să se alieze cu Victor Ponta.



Codrin Ștefeănescu: N-am terminat cu Grindeanu. Grindeanu s-a baricadat în Guvern, tot cu domnul Victor Ponta. Toți miniștri și-au dat demisia, ca să înțeleagă domnul Grindeanu că nu l-au pus acolo mama și tatăl lui, ci Dragnea și partidul, iar partidul îi cere, nu Dragnea, să plece din acea funcție. (...) Noi am făcut moțiune de cenzură împotriva unui singur om, care, în mod aleatoriu și prin eforturile partidului și ale lui Dragnea, obținuse funcția de prim-ministru. Vă dați seama despre ce vorbim?

Să îl luăm pe următorul: Stănescu. Stănescu a fost un consilier mic în Olt, foarte mic, pe care Liviu Dragnea l-a apreciat pentru că era un om drepți permanent și i-a zis „băi șefule, o să fiu un om foarte muncitor. O să fac aia, o să fac aia și sub bagheta mea județul va înflori, dacă mă sprijini să ajung aici președinte”. Și l-a sprijinit.



Codrin Ștefănescu: Domnul Vasile Dâncu a fost un prieten foarte bun și apropriat. Pe vremea când își făcea domnul Dâncu concediile cu foarte mulți oameni din statul paralel. Eu încă nu am înțeles dacă în melodia aia cântată atunci în șpriț la vie, "La chilia în port", varianta DNA, cu doamna Kovesi, este chiar vocea lui sau nu. Va trebui să dea niște explicații. Iar acum ei se află în conducerea PSD. Deci oamenii care au făcut academia SRI, cântau cu ăștia la șprițuri, făceau concedii cu ei în străinătate, se află în conducerea noului PSD.



Anca Alexandrescu: Știu că nu îți place subiectul cu Victor Ponta, dar eu tot insist să te întreb: este un preferat al statului paralal? Pentru că, până la urmă, parcursul îl știm amândoi, cum a fost creat, cum a ajuns, toată lumea se întreabă cum de fiecarea dată pică în picioare dl. Ponta și, iată, acum dl. Dâncu propune o alianță a PSD cu Victor Ponta.



Codrin Ștefănescu: Despre Victor Ponta poți să-l întrebi pe Adrian Severin, de exemplu. Și nu e singurul preferat al lor (serviciilor - N.R.) Sunt foarte multi preferați care se afla în joc în conducerea partidului. Eu am cel puțin doi preferați. Unul tătuc de stat paralel, cu vacanțe, cu șprițuri, cu cântece și așa mai departe. Restul sunt pioni. Sunt niste pioni care revin la ordin.



Anca Alexandrescu: Tot statul paralel va decide și acesta alegeri?



Codrin Ștefănescu: Acum, da. Înainte, cât a fost PSD condus de Dragnea, nu. I se pot imputa multe lucruri lui Dragnea, a fost la întâlniri cu ei, cu porcul, cu etc. Da, a fost, era obligat să vadă exact despre ce este vorba. Țineți minte că unul dintre cei care credea că oamenii ăștia funcționează pentru interesul național a fost Gabriel Oprea.

Anca Alexandrescu: Am vrut să te întreb, pentru că ești un apropiat. Este chiar și el una dintre victime?



Codrin Ștefănescu: Gabi Oprea, care este militar de carieră, niciodata nu ar fi permis vreun abuz. Dar nu i s-a spus. El când a devenit șeful tuturor șefilor ăștia au zis că avem niște protocoale internaționale, suntem țară membră NATO, avem obligația să participăm cu nu știu ce, militarii să primească pensii și salarii, poliția trebuie să primească mașini și așa mai departe. Oprea nu știa că ăia de la mese, separat la șpriț, hotărau cine intră la pușcărie, cui îi fac dosar. Când a aflat Gabi Oprea, s-a facut ceva pulbere, nu că i-au deschis dosare. Oprea, timp de câteva luni de zile, nu a fost el," a povestit Codrin Ștefănescu în interviul acordat în exclusivitate Ancăi Alexandrescu, la Realitatea Plus.