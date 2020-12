VIDEO/ 15 decembrie 1989 - Timișoara, flacăra Revoluției. Cum arată România după 31 de ani?

15 decembrie 1989. Securitatea încearcă să-l evacueze pe pastorul Laszlo Tokes din locuința aflată în imobilul unde se afla și Biserica Reformată la care slujea. Credincioșii se adună pe stradă și susțin demersul pastorului de a se împotrivi deciziei. Lor li se alătură zeci și apoi sute de oameni.

"Libertate, libertate!", scandau oamenii.

Oamenii adunaţi în faţa Bisericii Reformate din Timişoara au fost alungaţi în seara zilei de 15 decembrie 1989 de ofiţeri de Securitate îmbrăcaţi în haine de piele. Aveau să revină a doua zi, iar protestul timişorenilor faţă de evacuarea pastorului Tokes a luat amploare. Din ce în ce mai mulţi s-au îndreptat către sediul Comitetului Judeţean al Partidului Comunist Român. Acolo au fost întâmpinaţi cu jeturi de apă, gaze lacrimogene şi bastoane de cauciuc. S-au făcut primele arestări, iar timişorenii s-au regrupat în faţa Catedralei, unde se simţeau mai protejaţi.

Martorii acelor momente de groază povestesc că riscau să fie uciși în masă dacă numărul lor nu era unul semnificativ.

"Noi ne-am adunat aici și am fost numai noi, reformații, dar pe urmă am primit ajutor din partea baptiștilor Dugulescu, domnul Dugulescu și dânșii au venit foarte multe persoane, 200 de persoane și atunci ne-a ajutat ca să avem persoane. Dacă numai noi eram, atunci nu era ceea ce s-a întâmplat", a afirmat un participant.

"Va multumim si va numim campioni ai umanitatii", a spus un altul.

A doua zi, pe 16 decembrie, timișorenii au revenit în fața Bisericii Reformate, mai mulți și mai deciși. Mitingul se transformă în protest și oamenii încep să scandeze lozinci precum ,,Jos Ceaușescu". Mai multe grupuri de milițieni intervin și încearcă să împrăștie mulțimea.

"Trupele au măturat pur și simplu strada. Nu am avut unde să mă ascund că toate porțile erau închise. M-am lipit de perete și am auzit cum militari sau antitero sau ce o fi fost înjurau. Când vedeau câte o persoană înjurau și pe de altă parte dădeau cu călcâiul sau cu bastoanele în geamuri", a declarta Magdalena Sencu, martor al Revoluției din '89.

De cealaltă parte, pastorul Laszlo Tokes a intervenit și a încercat să îi scape pe demonstranți de represalii.

"Am pierdut controlul mulțimii și nu am putut interveni în mod decisiv în favoarea lor. De la un anumit punct oamenii nu mai ascultau pe nimeni, ci se revoltau împotriva situației, împotriva regimului. (...) Punctul cel mai adânc a fost când am fost luați și, în sensul adevărat al cuvântului, deportați împreună cu soția mea într-un sătuleț îndepărtat în Sălaj, Ineu. Am crezut că ne duc la locul executării", povesteste Laszlo Tokes.

Ordinul de folosire a armamentului a fost dat oficial de Nicolae Ceauşescu pe 17 decembrie: "Ordinul, toate trupele primesc imediat muniţie de război, de front. Se somează, oricine nu se supune, se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea".