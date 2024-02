În ultima perioadă, omul de afaceri ar fi acuzat o stare de oboseală, iar în noaptea de luni spre marți acestuia i s-a făcut rău, scrie Romania.FM.

Medicii sosiți de urgență la locuința acestuia i-au aplicat manevrele de resuscitarea. Pentru că acestea s-au dovedit a fi ineficiente, bărbatul a fost transportat la spital, acolo unde însă a fost declarat decesul.

De-a lungul timpului, cumnatul lui Victor Ponta s-a aflat in vizorul DNA. In 2015, spre exemplu, una dintre firmele controlate de acesta alaturi de sotia sa, sora fostului premier, a fost perchezitionata de procurorii anticoruptie, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Potrivit unor surse, deturnarea de fonduri s-ar fi ridica la 7,8 milioane de lei, la care s-ar adauga și un prejudiciu de 2,5 milioane de lei din evaziune fiscala. Proiectul fraudat ar fi vizat lucrarile de canalizare în orasul Comarnic, potrivit Realitatea PLUS.

Iulian Hertanu a avut, de altfle, numeroase contracte controversate cu statul, despre care presa a relatat in ultimii ani.

O investigatie a jurnalistilor de la Romania Libera impreuna cu Rise Project din 2012 a aratat ca una dintre firmele cumnatului lui Victor Ponta a incheiat un contract de 50 de milioane de lei cu statul, alaturi de o companie apropiata de fostul presedinte Traian Basescu. Acest lucru s-a intamplat chiar in timpul protestelor la adresa Guvernului Boc din ianuarie 2012, potrivit Ziare.com.