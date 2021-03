"Suntem în faţa valului 3. E clar lucrul acesta. Avem tulpina britanică identificată, prezentă. E clar că nu poţi să blochezi această răspândire. Cum trecem peste asta depinde foarte mult de noi. S-a observat, din păcate, şi la nivelul populaţiei, o relaxare şi un sentiment că gata, am scăpat. Iată, vedem că nu am scăpat şi cifrele, chiar dacă unii indicatori par stabili, vedem presiune pe sistemul ATI ceea ce ne confirmă că lucrurile sunt departe de a fi trecut. Or, din această perspectivă, vor mai fi necesare nişte măsuri tocmai pentru a nu face şi nu avem în plan niciun lockdown sistemic, general. Acesta nu e pe masă în momentele acestea şi nu intenţionăm să îl decidem. Nu poţi nici să fii radical. Radical înseamnă să închizi tot şi te asiguri că îţi scade... Nu poţi să faci asta, pentru că oamenii trebuie să meargă la muncă, pentru că oamenii trebuie să poată să îşi cumpere alimentele esenţiale şi lucrurile de care au nevoie", a declarat Barna la un post TV.

Potrivit lui Barna, România a reuşit să treacă "relativ decent" prin pandemia de coronavirus, și asta datorită faptului că a luat măsurile "cumva mai devreme".

La nivelul zilei de ieri, posibilitatea impunerii de noi restricții odată cu prelungirea stării de alertă, în contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu COVID-19, a fost avansată de tot mai mulți oficiali. Printre aceștia s-a numărat și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, care a afirmat că lucrurile devin pe zi ce trece mai îngrijorătoare, lucru demonstrat și de numărul tot mai mare de pacienți în secțiile de ATI.

Specialiștii din spitale trag și ei un semnal de alarmă. Principalul motiv este legat de creșterea presiunii asupra secțiilor de Terapie intensivă de la nivelul spitalelor, lucru confirmată și de medicul ATI Floreasca, Radu Țincu, care a declarat, ieri, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că, în prezent, aceste secții se află "la limită" din cauza numărului în continuă creștere de bolnavi în stare gravă, care necesită îngrijiri medicale de specialitate.

"Pandemia de coronavirus evoluează în valuri. Măsurile de relaxare sunt însoțite de o creștere a numărului de cazuri. Când nu respectăm regulile cu strictețe, apar și astfel de situații. Singurul lucru care în tot acest an de zile a ținut pandemia sub control au fost legat de măsurile restrictive", a afirmat Radu Țincu, precizând că secțiile de ATI sunt la limită. "Sunt deja pacienți care așteaptă o zi sau două pentru un pat liber", a arătat acesta.

Supraaglomerarea secțiilor ATI cu pacienți cu forme grave de coronavirus a fost confirmată și de Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală. "Va fi mai rău, evoluția este extrem de brutală, numărul de cazuri este mare, lumea a obosit, într-adevăr, parcă nu înțeleg că e din nou ceva extrem de grav și serios ce vedem în spital”, a afirmat Mahler, la un post TV.

