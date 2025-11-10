"Din verificările preliminare, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, din comuna Cujmir, județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism din direcția Slatina către Pitești, ar fi accidentat un bărbat de 40 de ani, din comuna Berevoești, județul Argeș, care se afla pe partea carosabilă. Din primele cercetări a rezultat că bărbatul accidentat oprise anterior autovehiculul pe care îl conducea, pe partea dreaptă a sensului de mers, din cauza unei defecțiuni tehnice", au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul bărbatului de 40 de ani.

Polițiștii au constatat, în urma testării cu aparatul etilotest, că celălalt șofer implicat în accident nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.