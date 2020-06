Vera Lynn se stinge la 103 ani. Cântăreața britanică a ridicat moralul trupelor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial cu baladele sale

Vera Lynn a fost cunoscută pentru faptul că a cântat pentru militari în al Doilea Război Mondial în numeroase ţări, printre care şi India şi Egipt. În luna mai ea a devenit cel mai în vârstă artist care a intrat în albumul top 40 din Marea Britanie, când albumul cu cele mai cunoscute hituri ale ei a reintrat în topuri, pe locul 30. Una dintre cele mai cunoscute piese ale ei, We’ll Meet Again, a fost menţionat de către regină în cursul acestui an, în timpul unui discurs către britanici, separaţi de familii şi prieteni în timpul carantinei cauzate de pandemia de coronavirus, notează RADOR.

Vera Lynn, născută în Londra, în 1917, mai este cunoscută şi pentru The White Cliffs Of Dover, There’ll Always Be An England, I’ll Be Seeing You, Wishing şi Only I Had Wings.