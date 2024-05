Câteva persoane publice din România au ales să vorbească deschis despre afecțiunile autoimune cu care se confruntă, aducând în atenția publicului o altă latură a vieții lor, plină de provocări și obstacole de depășit.

O boală sau o tulburare autoimună este provocată de propriul sistem imunitar, care atacă în mod greșit organismul pe care ar trebui să-l protejeze. Sistemul imunitar percepe în mod eronat o parte a corpului ca fiind periculoasă. În consecință, eliberează proteine numite autoanticorpi, care atacă celulele sănătoase.

Andreea Marin

Andreea Marin ar fi fost diagnosticată cu o boala autoimună în urmă cu mai mulți ani. Deși s-a speculat că ar fi fost vorba de Lupus, cu care se confruntă Seal, Lady Gaga și Selena Gomez, jurnalista a negat acest lucru în 2014, în emisiunea „Happy Hour”. „N-am nici cancer, nici Lupus. Am avut o problemă de sănătate, dar nu e majoră decât dacă o lași să devină cronică. Am avut niște simptome care cu timpul au devenit deranjante”, a spus Andreea Marin la acea vreme

„Am avut o problemă foarte serioasă, legată de imunitate, hormonală, asta după ceva timp de la naștere. Și lucrurile s-au agravat pentru că, neavând diagnosticul, practic nu tratam problema. Medicii îmi spuneau: «N-ai nimic», însă simptomele arătau că nu sunt în regulă. Am rezolvat această problemă de sănătate”, povestise Andreea Marin în 2013.

Orașul cu cei mai mulți milionari pe metru pătrat: Unul din 24 de locuitori are oficial mult râvnitul statut

Andreea Mantea

De mai mulți ani, Andreea Mantea are o boală autoimună. O vreme, prezentatoarea TV a ținut afecțiunea incurabilă sub control cu un tratament medicamentos. Zilnic, Andreea lua câte 10 pastile. Ulterior, vedeta de televiziune a decis să oprească tratamentul.

„Cred în Divinitate. Am crezut că o să mă ajute și m-a ajutat. Am zis că n-ar fi corect să cer și ajutor și să iau și pastile în același timp. Am cerut ajutor și am oprit pastilele. Am zis că mă las în mâna Divinității. Lucru foarte înțelept, chiar dacă nu pare. Nu recomand asta nimănui! Eu așa am simțit și s-a stopat. Nu a dispărut, pentru că n-o să dispară niciodată o boală autoimună. Mă bucur că nu mai avansează, chiar dacă mai fac ceva greșit. Dar nu vreau să se ia nimeni după mine”, a declarat prezentatoarea TV, citată de Unica.

Dana Rogoz

În 2019, Dana Rogoz a dezvăluit că a fost diagnosticată cu tiroidita Hashimoto, afecțiune în care sistemul imunitar atacă tiroida, glanda mică de la baza gâtului, situată sub „mărul lui Adam”. Glanda tiroidă face parte din sistemul endocrin, care produce hormoni meniți să coordoneze majoritatea funcțiilor organismului. Inflamația, cunoscută și sub denumirea de tiroidită cronică limfocitară, determină frecvent hipotiroidism. Printre simptomele afecțiunii se numără și stările de oboseală, durerile de mușchi și articulații, depresia, probleme de memorie, piele palidă și uscată și îngrășare.

„Sunt pe tratament. Nu simt momentan așa-zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii. Toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar, de fapt, am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și, de obicei, atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, a dezvăluit Dana Rogoz în 2019.

Marele campion Mihai Leu, internat de urgență în spital. El a fost transferat la București din cauza unor complicaţii după o operaţie

Alexandra Stan

Asemeni Danei Rogoz, și Alexandra Stan are tiroidita Hashimoto. În mai 2022, cântăreața a dezvăluit cum i s-a schimbat viața după ce a fost diagnosticată. „Doctorul mi-a spus că depunerile pe care le aveam eu de calcitonină, care este un hormon, sunt foarte rare, că de obicei apar doar în cazul unui cancer. Am zis: «Ok, bun, eu nu fac cancer! În momentul ăsta tai tot ce e negativ și toxic în viața mea!»”, a povestit Alexandra Stan, în podcastul „Fain & Simplu”.

„Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici (n.red.: în zona tiroidei) este chackra comunicării, vorbirii. Eu, mulți ani și mai ales la Survivor, aveam impresia că nu pot să mă exprim. Am avut senzația asta mulți ani, că nu pot să ajung la oameni”, mai declara Alexandra în noiembrie 2021, în podcastul „Aproximativ Discuții”.

Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu a renunțat la lactate după ce a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto. Deși această afecțiune este incurabilă, actrița susține că s-a vindecat cu ajutorul unui stil de viață sănătos. „Am renunțat (la lactate – n.red.) după ce am intrat la menopauză, am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit, și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, boli autoimune. M-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu. ATPO era valoarea mare, tiroidită Hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cei cinci specialiști pe reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate”, a spus Anca Țurcațiu, în podcastul Adinei Alberts.

Margherita de la Clejani s-a ales cu o altă amendă usturătoare după ce a condus drogată. Ce a făcut Viorica atunci când s-a dat sentința.

Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu a fost diagnosticat, la finalul anului trecut, cu o boală autoimună osoasă. Într-un podcast recent, tânărul în vârstă de 25 de ani a dezvăluit ce a învățat din această experiență. „Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De-aia am și dispărut 6-7 luni de pe Internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic. De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere. Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să te victimizezi că de ce mi se întâmplă mie, de ce tocmai eu, care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu“, a spus tânărul antreprenor, în podcastul „Arta De A Iubi”.

Xonia

În 2019, Xonia anunța că a fost diagnosticată cu o boală autoimună. La vremea aceea, solista avea fața foarte inflamată, fanii acesteia speculând că ar fi vorba despre efectele adverse ale unei intervenții estetice. Până acum, solista nu a specificat niciodată tipul de afecțiune autoimună de care suferă. Recent, în schimb, a spus că se simte mult mai bine, datorită tratamentului pe care-l urmează. „Am început să mă simt mai bine cu tratamentul pe care îl iau. Mai multe persoane mi-au spus că s-a schimbat ceva la mine, nu s-a schimbat nimic, doar sunt mult mai bine! Tratamentul este de durată, acum mă bucur de moment, mă bucur că mi-am câștigat viața înapoi. La un moment dat, câțiva ani buni, am tot simțit că o pierd, din ce în ce mai mult. Acum mă bucur de tot ce mi se oferă, de tot ce am și îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Xonia la acea vreme.

Corina Dănilă

Corina Dănilă se confruntă de mai mulți ani cu boala vitiligo, care i s-ar fi declașat pe fond emoțional. „Da, este vorba despre vitiligo, o afecțiune dermatologică autoimună, care se declanșează pe fond emoțional, în condiții de slăbire a sistemului imunitar. Odată declanșată o duci toată viața. Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez”, a declarat actrița în 2021.

Orașul din România aflat la o oră de București care are trei plaje. Puțini știu de avantajele unei escapade acolo