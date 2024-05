Călărașiul, un oraș aflat lângă Dunăre, este un loc ideal pentru cei care caută activități turistice și locuri de vizitat inedite. Unul dintre cele mai cunoscute atractii ale regiunii este Lacul Valea Roșie, o zonă protejată de lege, cu ape sărate bogate în sulf și sodiu, care conțin și nămol cu proprietăți terapeutice. Balta Ialomiței este un loc popular printre pescari, dar pentru cei care doresc să se relaxeze în mod adevărat, plaja Samskara este cel mai bun loc unde să petreci timpul în timpul verii.

Orașul Călărași, situat în proximitatea Capitalei, oferă un cadru prielnic pentru cei care doresc să scape de aglomerația urbană și să se bucure de liniștea și frumusețea naturală a mediului rural. Mulți bucureșteni găsesc în Călărași o oază de relaxare, datorită celor trei plaje cu nisip fin și apă limpede, care amintesc de destinații exotice precum Cuba. Deși accesul la plajele amenajate presupune uneori costuri moderate, atracția peisajului natural și a facilităților oferite merită fiecare banut.

Lacul Valea Roșie

Mulți turiști merg în acest lac cu apă sărată care s-a format natural. Este aproape de comuna Mitreni și are proprietăți terapeutice. Apele sulfuroase și nămolul sapropelic aduc o mulțime de oameni care vin să își trateze afecțiunile. Lacul are aproape 15 hectare și în bazinul său există multe specii de pește, motiv pentru care pescarii sunt mereu prezenți aici. Lacul Valea Roșie este un areal protejat de autorități, iar dacă vrei să înnoptezi aici, poți alege una dintre pensiunile din zonă.

Balta Ialomiței

Este cunoscută și sub numele de Balta Borcea și este o insulă pe cursul inferior al Dunării, împărțită între Ialomița și Călărași. Se întinde pe o suprafață de 831,3 km pătrați și are o lungime de 94 de kilometri. Se numește baltă pentru că înainte de 1960, era un loc cu stuf, mlaștini, lacuri și zone de uscat acoperite de copaci mici, lucru care făcea ca apa sa stagneze mult în acest loc. O porțiune din ea a fost păstrată în regim natural și are statut de rezervație naturală - se numește Caiafele Moroiu. În prezent, pe insulă se cultivă porumb și sfeclă de zahăr.

Ostroave pe Dunăre

Ostroavele se formează datorită dinamicii hidrologice a fluviului, a proceselor de eroziune și sedimentare, dar și a regimului periodic al inundațiilor. Așa se face că există numeroase ostroave de-a lungul graniței dintre România și Bulgaria. Aici există ecosisteme de luncă bogate precum păduri naturale de luncă, mlaștini și canale naturale.

Ostroavele pe Dunăre sunt printre cele mai frumoase atracții ale naturii din județul Călărași, scrie Click. Ostroavele Albina, Ciocănești, Georgescu, Fermecat, Șoimu, Turcescu, Haralambie, Fiul, Cianul și Pisica sunt supravegheate și coordonate de către Agenția de Protecție a Mediului.

Pe ostrovul Pisica trăiesc păsări rare precum șoimul dunărean sau stârcii. În apropierea lui se află ruinele cetății bizantine Vicina. În zonă trăiesc peste 20.000 de specii de păsări și peste 1.100 de specii de animale ocrotite prin lege.

Călărași, un oraș cu prețuri accesibile la locuințe

Costul apartamentelor nu este unul foarte mare, în comparație cu București, unde prețurile au explodat în ultima perioadă. Un apartament de 2 camere pleacă de la suma de 40.000 de euro și poate crește, în funcție de dotări și îmbunătățiri, până la 60.000 de euro. Costul se calculează și în funcție de zona în care este construit blocul.

