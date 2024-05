Este ziua zero pentru Statul Paralel din Romania. Florian Coldea si Dumitru Dumbrava se afla in atentia procurorilor anticoruptie. Dumitru Dumbrava a ajus, joi, la sediul DNA din Capitala pentru a da explicatii si a fi audiat de procurori. Si Florian Coldea ar urma sa aiba parte de acelasi "tratament". Pentru moment nu este insa cert daca fostul general SRI s-a prezentat sau nu la sediul anticoruptie, existand informatii potrivit carora acesta ar fi plecat din tara. "Stiam ca dl. Coldea e plecat din tara la Monaco. Stiam ca se intoarce duminica. Nu stiu daca s-a intors de urgenta sau se va intoarce tot duminica. Are bilet de avion pentru cursa de duminica", a declarat jurnalista Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS. Pe de alta parte, surse citate de Realitatea PLUS sustin ca Florian Coldea ar urma să fie pus sub acuzare! Tot joi ar urma sa ajunga in fata procurorilor anticoruptie si Iulian Dumitrescu.