Potrivit Salvamont Maramureş, a fost primită o sesizare de intervenţie de urgenţă pentru un cetăţean ucrainean care acuza probleme medicale grave. Deoarece bărbatul nu putea fi localizat, având telefonul descărcat, salvamontiştii au pornit într-o acţiune de căutare-salvare în Munţii Maramureşului, aproape de graniţa cu Ucraina.



O echipă a Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei a însoţit salvamontiştii.



"Cetăţeanul ucrainean a fost găsit. Are probleme cardiace (fiind sub tratament), este epuizat fizic, acesta spunând că se află de mai bine de 3 zile şi 3 nopţi prin munţi şi nu se poate deplasa. Salvatorii montani îl vor coborî până la baza muntelui, unde va veni în sprijin şi echipajul medical care îl va prelua şi îl va transporta la unitatea medicală cea mai apropiată", au transmis cei de la Salvamont Maramureş.

