Este ziua zero pentru Statul Paralel din Romania. Florian Coldea si Dumitru Dumbrava se afla, joi, la sediul DNA din Capitala pentru a da explicatii si a fi audiati de procurorii anticoruptie. Tot astazi, in fata procurorilor anticoruptie ar urma sa ajunga si Iulian Dumitrescu. Surse citate de Realitatea PLUS sustin ca Florian Coldea ar urma să fie pus sub acuzare!