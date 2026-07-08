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Economie· 1 min citire
Valul de căldură scumpește energia electrică. România are cele mai mari prețuri din zonă - ANALIZĂ
Energie electrică
Publicat8 iul. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS
Canicula ar putea duce la creșteri și mai mari de prețuri ale energiei electrice în Europa. În Grecia sunt majorări de peste 50 la sută, iar operatorii din energie se pregătesc pentru un viitor dificil. România este în continuare campioană la cele mai mari prețuri din regiune: prețul mediu ajunge la aproape 117 euro pe megawatt-oră.
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