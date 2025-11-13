După marea recalculare, numărul proceselor care contestă noile sume s-a dublat, a afirmat șeful Casei de Pensii Bihor. Acest lucru se întâmplă în contextul în care, potrivit acestuia, trei sferturi dintre pensionarii din județ au beneficiat de majorări.

Numărul nemulțumiților este „îngrijorător de mare”, a apreciat directorul Casei Județene de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, potrivit eBihoreanul.

Astfel, numărul de petiții înregistrate de CJP Bihor (5.012 în intervalul 1 septembrie 2024 – 1 septembrie 2025) și cel al litigiilor în instanțele de judecată (1.615 în același interval, față de 847 în cele 12 luni anterioare) este „îngrijorător de mare și arată nivelul de nemulțumire față de lege și față de modul de aplicare a legii”.

Situația s-ar putea agrava, a precizat Țenț, deoarece nemulțumirile legate de „mica recalculare”, în special din cauza problemelor privind eliberarea adeverințelor care certifică anumite pretenții financiare suplimentare, continuă să crească.

Pe acest sector, acțiunea de recalculare „nu se va finaliza nici pe departe în acest an”, a mai apreciat oficialul de la Casa de Pensii.