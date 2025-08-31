"Pentru diplomații americani, limba română devine mai ușor de învățat atunci când descoperă asemănări cu engleza. Proverbele - sau idioms - sunt o cale simplă și plăcută de a explora frumusețea limbii române", a transmis Ambasada SUA la București, care a publicat pe Facebook un scurt film în care angajații misiunii diplomatice spun care este expresia lor română favorită.



Însărcinatul cu afaceri al SUA la București Michael Dickerson, a spus că expresia lui preferată este "a vinde gogoși cuiva".

"Sună foarte delicios, dar de fapt înseamnă să minți pe cineva", completează el. Angajații ambasadei prezintă și echivalentul englez al respectivelor expresii amuzante.



Printre expresiile evocate se numără "nu aduce anul ce aduce ceasul", "a băga mâna în foc pentru cineva", "când o zbura porcul", "cine se scoală de dimineață departe ajunge" și "cine se aseamănă se adună".



Ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger a transmis un mesaj video compus din asemenea expresii.

"Ca de obicei, m-am trezit devreme, fiindcă cine se scoală de dimineață departe ajunge. Și pentru că nu e bine să lași pe mâine ce poți face azi, m-am pus cu burta pe carte și am făcut câteva exerciții în limba română. Nu sunt încă tobă de carte, așa că voi continua să învăț frumoasa limbă română", a spus ea.

Nicușor Dan a fost primit de Maia Sandu de Ziua Limbii Române. Și-a întrerupt vacanța pentru a sărbători în Moldova: „România și Moldova sunt țării care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă!”

Ambasada Franței a făcut referire la apropierea dintre cele două limbi și a ilustrat mesajul cu imaginea unui plic pe care scrie "Paris - Bucarest par avion".

"Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române! De-a lungul istoriei, limba română s-a îmbogățit cu mii de cuvinte de origine franceză, de la "emoție", "elegant" sau "adresă", până la "echipă" și "bacalaureat". Aceste punți lingvistice reflectă apropierea culturală dintre România și Franța și ne amintesc că limbile nu sunt doar mijloace de comunicare, ci și legături vii între popoare. La mulți ani limbii române!", au transmis reprezentanții misiunii diplomatice pe Facebook.





Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor și-a amintit cum a învățat limba română.

"Primele cuvinte pe care le-am învățat în limba română au fost "Deschide gura mare!", lucru pe care mama mi-l spunea de fiecare dată la masă", a afirmat el într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a ambasadei, în care sunt prezentate și fotografii din arhiva lui personală.



Ambasadorul își amintește cum de la vârsta de șapte ani a început să învețe expresii în română de la bunicul său.



"La fel ca mine sunt foarte mulți israelieni care înțeleg și vorbesc românește datorită părinților și bunicilor lor români. E o mândrie și pentru noi și pentru voi să avem o legătură profundă, care nu se va rupe niciodată", a afirmat Lior Ben Dor.

Maia Sandu la „Marea Dictare Națională” din Chișinău: „Limba română, punte între cele două maluri ale Prutului”