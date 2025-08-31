Limba română, pod cultural și istoric

Maia Sandu a subliniat că prezența liderului român este „o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. Președinta a evidențiat rolul limbii române în conservarea culturii și tradițiilor comune: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”. De asemenea, Sandu le-a urat succes tuturor participanților: „Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, sunteți câștigători – pentru că vă pasă de felul în care scrieți și pentru că ați ales să luați parte la această sărbătoare”.

Mesajul lui Nicușor Dan

La rândul său, președintele României a evidențiat responsabilitatea fiecărui cetățean de a păstra și promova limba română: „Limba română, dincolo de a fi o identitate, este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări cu valori comune, care au nevoie una de cealaltă, iar responsabilitatea noastră este să ne ajutăm reciproc”.

„Marea Dictare Națională” este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și este deschisă tuturor celor pasionați de limba română. Câștigătorii vor fi premiați în luna septembrie. Ziua Limbii Române este celebrată în Republica Moldova pe 31 august, începând din 1990, iar manifestările dedicate acestei sărbători se desfășoară în întreaga țară.

În continuarea programului cultural, Maia Sandu și Nicușor Dan urmează să participe la mai multe evenimente în raionul Strășeni, consolidând astfel legăturile culturale și educaționale dintre cele două state.