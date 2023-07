Gastroenterita cu rotavirus a reprezentat o amenintare majora pentru populatia lumii de-a lungul ultimilor ani, cu o morbiditate si mortalitate ridicata in randul copiilor sub 5 ani, relatează SfatulMedicului.ro.

Gastroenterita acuta este, in general, definita ca o scadere in consistenta a scaunelor (lichida sau semilichida) si/sau o crestere a frecventei evacuarilor in mod tipic 3 scaune pe 24 de ore, cu sau fara febra sau chiar varsaturi.

Cu toate acestea, o schimbare a consistentei scaunelor anterioare este mai semnificativa pentru diaree decat numarul de scaune, in special in primele luni de viata. Diareea acuta dureaza de obicei intre 7 si 14 zile.

Gastroenterita cu rotavirus este cauzata de rotavirus care infecteaza stomacul si intestinul, fiind frecventa la sugar si copilul mic. Copiii sub 5 ani, in special intre 6 luni si 3 ani sunt mai vulnerabili la boala.

Infectia cu rotavirus este transmisa primar prin contaminarea fecal-orala, de la persoana la persoana sau prin contactul cu obiecte contaminate, cum ar fi secretiile respiratorii, in general grupul-tinta fiind copiii sub 5 ani.

Dupa contactul infectant, incubatia dureaza aproximativ 24-72 de ore, urmata de 3-8 zile de varsaturi, diaree, febra si dureri abdominale ce pot dura pana la 3 saptamani.

Persoana infectata cu Rotavirus excreta un numar mare de virusi (ce rezista in mediul extern 30 de zile), astfel ca boala ajunge rapid in familia bolnavului, dar si in comunitatea in care acesta traiesteie.

Simptomatologia clinica debuteza relativ brusc dupa o perioada de incubatie de 1-3 zile, prin:

- febra;

- varsaturi frecvente;

- anorexie;

- astenie;

- crampe abdominale;

- diaree de consistenta scazuta (apoasa);

- eritem fesier.

Diareea apare aproape constant dupa varsaturi. Boala dureaza in medie 5 - 8 zile.

In perioada de stare, varsaturile se reduc ca frecventa sau dispar, febra este moderata, iar numarul scaunelor oscileza intre 3-10 pe zi.

Scaunele sunt apoase, galben-verzui sau albe acolice (uneori), cu mucozitati si foarte rar muco-sanguinolente. Se pot asocia dureri musculare si eruptii cutanate maculo-papuloase.

Deshidratarea este moderata in majoritatea cazurilor, doar in 10-20% din cazuri este severa.