Instituția precizează că a primit în cursul zilei de vineri informații despre concluziile preliminare ale Serviciului Judeţean de Medicină Legală Neamţ, referitoare la cauzele morţii şi natura leziunilor persoanei decedate la 16 octombrie.

”Potrivit acestor constatări, decesul a fost cauzat de leziuni compatibile cu un atac posibil produs de un urs, aspect care urmează a fi confirmat prin analizele de specialitate şi ancheta în curs desfăşurată de organele competente. Autorităţile locale se vor întruni pentru întocmirea documentaţiei necesare demarării procedurilor legale de obţinere a autorizaţiei privind identificarea şi extragerea exemplarului de urs implicat în atac”, au precizat reprezentanţii Prefecturii Neamţ.

Prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu, a solicitat o informare completă din partea instituţiilor competente, iar reprezentanţii Prefecturii au menţionat că sunt în contact permanent cu autorităţile locale şi cu structurile Ministerului Afacerilor Interne implicate în gestionarea situaţiei.

Vă reamintim că pe data de 16 octombrie, un bărbat în vârstă de 88 de ani, din comuna Bicaz Chei, a fost găsit decedat în apropierea locuinţei sale, ca urmare a unui atac provocat de un urs.

Fiul victimei a alertat autorităţile prin apel la 112, iar la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii circumstanţelor exacte ale evenimentului.