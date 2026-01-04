În imaginile surprinse de Salvamont Săcele, se vede cum persoanele aflate pe traseu au ridicat vocea și au făcut zgomot pentru a determina animalul să se retragă. Ursul s-a îndepărtat lent, fără să manifeste un comportament agresiv.

Zona în care a fost observat animalul

Apariția a fost semnalată în apropierea zonei cunoscute sub numele de Prăpastia Urșilor, pe traseul marcat cu triunghi albastru. Mai multe grupuri au raportat aceeași întâlnire în zile diferite, ceea ce sugerează că animalul se află în continuare în perimetru, posibil în căutarea unui loc potrivit pentru iernat.

Recomandări pentru cei care aleg traseul

Persoanele care intenționează să parcurgă acest traseu sunt sfătuite să meargă în grupuri cât mai numeroase și să facă zgomot pe parcurs, pentru a evita surprizele neplăcute. Deși ursul observat nu a dat semne de agresivitate, comportamentul unui animal sălbatic poate fi imprevizibil.

Avertismentul transmis turiștilor

Autorul avertizării publice a atras atenția asupra prezenței constante a ursului în zonă și a recomandat prudență sporită tuturor celor care aleg să urce în Piatra Mare în această perioadă.

