​Evenimentul a fost raportat astăzi, 5 ianuarie 2026, de un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov-Radare/R.A.R”.

Din imagine, se poate observa cum una dintre cele două mașini s-a lovit de alta din față.

Potrivit informațiilor preliminare, coliziunea a dus la blocaje semnificative la intersecția cu strada Lujerului, afectând șoferii care ies din Capitală.

Traficul este îngreunat în zonă, cu recomandări pentru șoferi să evite traseul și să folosească rute alternative. Autoritățile monitorizează situația, iar circulația se desfășoară cu dificultate pe sensul respectiv.

Zona Bulevardului Iuliu Maniu este predispusă la incidente rutiere frecvente, inclusiv blocaje anterioare la aceeași intersecție. Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează de obicei cercetări rapide pentru reluarea normală a traficului.