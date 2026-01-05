Circulația pe linia 55 de tramvai a fost paralizată în această după-amiază, în urma unui eveniment rutier petrecut la intersecția dintre Bulevardul Pache Protopopescu și Șoseaua Mihai Bravu. Societatea de Transport București (STB) a emis o alertă oficială la ora 17:47, confirmând că fluxul mijloacelor de transport este blocat din cauza implicării unui vehicul din flota proprie într-o coliziune sau un incident în trafic.

Echipele de intervenție ale companiei au fost mobilizate pentru a degaja zona și a restabili circulația, însă călătorii sunt sfătuiți să utilizeze rute alternative până la remedierea situației. De regulă, în astfel de cazuri, STB dispune devierea temporară a traseelor sau introducerea unor linii navetă de autobuze pentru a prelua fluxul de pasageri din zonă.

Repetarea acestei situații pe parcursul aceleiași zile a sporit nemulțumirea călătorilor care depind de această rută pentru a traversa nodul de legătură de la Mihai Bravu. În timp ce echipele de intervenție lucrează pentru eliberarea căii de rulare, STB încearcă să reorganizeze fluxul de transport pentru a diminua întârzierile, însă traficul în zonă rămâne extrem de îngreunat.