Ultima ședință a coaliției s-a încheiat fără nicio concluzie certă, având în vedere că sunt mai multe neînțelegeri asupra unor reforme extrem de importante ce urmează să fie adoptate.

Este vorba despre mai multe reforme care urmează să fie adoptate în perioada imediat următoare, însă nu s-a ajuns la o decizie de comun acord între membrii coaliției.

De asemenea, este vorba despre mai multe astfel de reforme, reforma administrației locale, dar și a celor cu privire la cumulul pensiei cu salariul.

Tot acest blocaj ar veni în urma unor poziții foarte ferme din partea social-democraților, spun surse Realitatea PLUS, având în vedere că membrii PSD nu mai acceptă tăierile care vor fi puse în planificare chiar de către premierul Ilie Bolojan.

Următoarea ședință a coaliției ar urma să aibă loc tocmai după alegerile de la primăria capitele, alegeri extrem de importante ce vor avea loc pe data de 7 decembrie.