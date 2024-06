Mazărea proaspătă, direct din câmp

Clienții sunt invitați să adune păstăile de mazăre direct din câmpul cultivat de fermierul din Arad. Inițiativa a stârnit un real entuziasm în rândul comunității, iar oamenii vin în număr mare pentru a-și alege singuri produsele pe care doresc să le achiziționeze.

„Văzând o postare pe o rețea de socializare a domnului Balint, am hotărât să vin împreună cu prietenii să culegem mazărea de pe parcela aceasta, pentru că aceasta este o mazăre bio”, a spus un bărbat, arată antena3.ro.

Cumpărătorii se bucură de posibilitatea de a culege singuri mazărea, având ocazia să aleagă cele mai proaspete păstăi și să se bucure de o experiență autentică. Mulți dintre ei apreciază calitatea și gustul produsului și sunt încântați de ideea de a fi implicați direct în procesul de achiziție.

„Am mai cules mazăre până acum, dar niciodată pe o suprafață atât de mare precum e parcela aceasta. De obicei, dacă culegeam mazăre, culegeam dintr-o grădină, dar niciodată în câmp deschis și mi se pare o idee foarte bună”, a spus un alt culegător.

O inițiativă benefică pentru ambele părți

Această formă de comerț aduce beneficii atât pentru consumatori, cât și pentru fermieri. Cumpărătorii se bucură de produse proaspete și de încrederea că aleg calitatea, în timp ce fermierii obțin satisfacția de a-și vedea munca apreciată și recompensată direct de către clienți.

„Ideea aceasta mi-a venit de vreo trei ani. A fost mai greu de aplicat. Probabil nu am avut încredere în mine, nu am avut încredere în oameni. Am zis, totuși, în al treilea an trebuie să aplic. Deocamdată, este peste așteptări, mă refer din punct de vedere al civilizației. Răspunsul din partea oamenilor a fost pozitiv. Motto-ul acțiunii mazărea: Puțin câte puțin pentru o lume mai bună. Acolo lumea care culege și apreciază munca, munca mea, pune un leuț acolo cât dorește”, a spus Ioan Balint, cultivator.

Fermierul care a lansat această inițiativă explică beneficiile acestei abordări, evidențiind importanța reducerii lanțului de producție de la producție la consum. Prin eliminarea intermediarilor, se poate asigura calitatea și prospețimea produselor, iar consumatorii pot avea încredere că aleg opțiunea cea mai sănătoasă și sustenabilă.

O parte din banii adunați de la clienți vor fi direcționați către un cămin de îngrijire a bătrânilor din Nadlac, demonstrând un spirit altruist și implicare în comunitate.