Pentru intervalul 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, a fost instituit Cod galben de caniculă și un grad ridicat de disconfort termic în zone precum Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni, sâmbătă, valoarea maximă a temperaturilor va oscila între 35 și 37 de grade Celsius, cu posibile vârfuri de 38 de grade în sudul Olteniei și Banatului. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge și chiar depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea, valorile termice se vor situa între 18 și 22 de grade, generând nopți tropicale locale.

Pentru duminică, 10 august, meteorologii au emis un Cod portocaliu ce vizează județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi puternic accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge între 38 și 39 de grade, iar nocturn, valorile minime vor fi între 19 și 23 de grade, menținând caracterul tropical al nopților.

De asemenea, Codul galben de caniculă se extinde duminică și include Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și zona continentală a Dobrogei. Temperaturile vor fi foarte ridicate, cu valori maxime între 33 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge sau va depăși pragul de 80 de unități. Temperaturile minime vor varia între 17 și 21 de grade, aducând local nopți tropicale.

Luni, 11 august, canicula și disconfortul termic vor continua să se manifeste în sud-vestul și sudul țării.

