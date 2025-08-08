În Capitală, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade.

La munte, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în Carpații Meridionali, mai ales după-amiaza, când izolat sunt posibile ploi scurte. Vântul va sufla slab și moderat, iar temp maxime se vor incadra intre 23 si 26 grade.

Pe litoral, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi între 26 și 30 de grade. Temperatura apei mării va fi de 25...26 de grade.