Un ”dispozitiv exploziv” a provocat, luni, deraierea unui tren de marfă, iar locomotiva a luat foc după deraiere, potrivit companiei publice ruse Căilor Ferate. Incidentul s-a petrecut în Briansk, regiune rusă situată în apropiere de Ucraina, fără să facă victime, anunţă, de asemenea, un oficial local, relatează AFP preluat de News.ro.

”Serviciile de intervenţie sunt la faţa locului. Circulaţia pe acest tronson este supendată”, se arată într-o postare făcută pe Telegram de Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk.

This train carrying oil products and construction material derailed in Bryansk Oblast, Russia. 7-8 cars have been compromised. It is said that an explosive device on the railway track was used. #Bryansk #Russia pic.twitter.com/oy2SYLj9ff