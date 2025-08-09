Alexandru Muraru, un tânăr polițist din Vrancea, a murit la doar 22 de ani. El a căzut de pe capota unei mașini, din cauza unui joc inconștient. Tânărul lucra la Poliția Transporturi Feroviare și era student la Drept. De asemenea, a fost handbalist de performanță, scrie Adevarul.ro

Accidentul stupid a avut loc în noaptea de 2 spre 3 august. Tânărul polițist, în vârstă de 22 ani, împreună cu doi prieteni, a plecat la plimbare cu o mașină prin comuna Jariștea, județul Vrancea. El și un alt prieteni s-ar fi urcat pe capota autoturismului. La un moment dat, șoferul a pus o frână bruscă, moment în care cei doi au căzut și s-au lovit puternic de carosabil.

Inițial, nu au sunat la 112, deoarece păreau bine, însă, după câteva ore, tânărului polițist i s-a făcut rău și a intrat în șoc traumatic seve. A fost chemată ambulanța și ambii băieți căzuți de pe capotă au fost transportați la Spitalul Județean Focșani. Starea polițistului angajat la SRPT Galați s-a agravat și a fost transferat la un spital din Iași. Joi seară, inima tânărului polițist a încetat să mai bată, în ciuda eforturilor medicilor, scrie aceeași sursă.

sursa + foto: Adevarul