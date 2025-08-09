Potrivit Salvamont Sibiu, salvatorii montani au intervenit de urgență în urma unui apel primit prin 112, care semnala că un turist este grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș.

"Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeș. Din nefericire, victima - un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Sibiu - a suferit leziuni incompatibile cu viața", a precizat Salvamont Sibiu.



Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului și transportul acestuia până la baza muntelui, unde a fost predat către reprezentanții IML, mai informează sursa citată conform Agerpres.