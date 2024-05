Un mire a descoperit că noua sa soție, pe care o cunoștea de altfel de un an, este de fapt un bărbat care l-a păcălit să se căsătorească, pentru că voia să pună mâna pe banii lui. Înșelătoria a ieșit la iveală la aproape două săptămâni după nuntă.

Soțul în vârstă de 26 de ani, identificat în știrile locale doar ca AK, s-a căsătorit cu iubita sa de mai bine de un an în aprilie, dar a aflat că mireasa sa era de fapt un mire la mai puțin de două săptămâni după ziua nunții, potrivit The New York Post.

AK și-a cunoscut viitoarea soție, Adinda Kanza, prin intermediul Instagram anul trecut și cei doi au convenit să se întâlnească în persoană pentru a-și continua relația, potrivit publicației. Atunci când se întâlneau față în față, Kanza purta întotdeauna un niqab, un acoperământ facial tradițional purtat de unele femei musulmane care acoperă întregul cap și fața purtătoarei, cu excepția ochilor. Kanza, care ar avea tot 26 de ani, i-a spus lui AK că este o musulmană devotată și că nu are niciun membru de familie în viață.

Cuplul s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse la casa lui AK pe 12 aprilie anul acesta, Kanza aducând cinci grame de aur ca zestre, a relatat Morning Post. Dar viața de cuplu nu a decurs conform planului, AK simțind curând că ceva nu era în regulă cu noua sa soție. Kanza a continuat să poarte niqab-ul în casă, în ciuda tradiției musulmane care permite purtătoarei să îl scoată în prezența soțului ei în locuința lor. De asemenea, ea a evitat orice act de intimitate sau sex, spunând că era la menstruație sau că nu se simțea bine, potrivit rapoartelor locale.

Devenind suspicios, AK a cercetat trecutul noii sale partenere de viață și a găsit casa familiei anterioare a acesteia. El a mers la adresă și a fost șocat să îi întâlnească pe părinții lui Kanza, în ciuda faptului că ea susținea că aceștia muriseră. Familia, care habar nu avea că are un nou ginere, l-a informat pe AK că Kanza era de fapt fiul lor.