Un tânăr a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a agresat sexual o femeie pe stradă

Pe 16 decembrie 2018, la ora 14.00, în timp ce se deplasa pe trotuarul bulevardului Năvodari din oraș Năvodari, jud. Constanța, spre un magazin comercial, o femeie a fost agresată sexual de un tânăr. Aceasta, deși s-a îndepărtat de agresor, a observat că o urmărea și a aplelat la organele de poliție. Femeia a a depus o plângere la poliție în aceeași zi. Tânărul a încercat să fugă dar a fost prins de agenții de poliție sosiți după solicitarea femeii la fața locului.

Judecătoria Constanța l-a condamnat la doi ani de închisoare pe Dorobăț Gabriel Alexandru, în vârstă de 18 ani la data săvârșirii faptei pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală constând în aceea că în data de 16.12.2018, în jurul orei 14.00, în timp ce persoana vătămată se deplasa pe trotuarul bulevardului Năvodari din oraș Năvodari, jud. Constanța, fără acordul acesteia, a strâns-o cu mâna de fesa stângă, după care și-a atins organele genitale, mimând un act sexual, potrivit clujust.ro. Inculpatul a solicitat procedura simplificată. Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare. Pedeapsa este cu suspendare.

Potrivit sentinței magistraților constănțeni, „în baza art. 91 NCP va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare cu termen de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 NCP, având în vedere că pedeapsa aplicată este de 2 ani închisoare, nu are condamnare anterioară la pedeapsa mai mare de un an închisoare, iar din conduita inculpatului și posibilitățile sale de îndreptare instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată și si-a dat acordul pentru prestarea unei munci neremunerate in folosul comunității. (…)

În baza art.93 alin.2 lit.a Cod pr.penală impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art.93 alin. 3 NCPP va dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Dorobăț Gabriel Alexandru să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioada de 60 de zile, într-una din instituțiile următoare: Primăria Năvodari, Consiliul local Năvodari,afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta aceasta munca.

În baza art.404 alin.2 Cod pr.penală pune în vedere inculpatului că în cazul în care în termenul de supraveghere nu va respecta cu rea credință obligațiile impuse sau va săvârși altă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei”, relatează clujust.ro.